Gasolio sempre più caro, sfiora 1,9 euro

Gasolio sempre più caro, a sfiorare 1,9 euro al litro, nonostante lo “sconto” di 30,5 centesimi al litro accordato dal governo Draghi e in scadenza a fine mese.

Si sale ancora nella dinamica dei prezzi sulla rete carburanti. Le compagnie restano ferme sui prezzi raccomandati, ma i prezzi praticati ai clienti nei distributori continuano a recepire gli aumenti dei giorni scorsi. Con medie in crescita soprattutto sul diesel. E intanto, dopo i tagli decisi alla produzione decisi dall’Opec si assiste a un ulteriore rimbalzo per le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi. In particolare proprio per il gasolio. Veniamo al dettaglio della situazione sul territorio. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati al 12 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina self è 1,706 euro/litro (1,701 il dato precedente). Con i diversi marchi compresi tra 1,688 e 1,720 euro/litro (no logo 1,693). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,889 euro/litro (contro 1,872), con le compagnie tra 1,882 e 1,906 euro/litro (no logo 1,877).

Il metano-auto sempre sui 3 euro, una follia

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,850 euro/litro (1,844 il dato precedente). Con gli impianti di marca che praticano prezzi tra 1,777 e 1,920 euro/litro (no logo 1,747). La media del diesel servito sale a 2,023 euro/litro (contro 2,004 di ieri). Con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,985 e 2,085 euro/litro (no logo 1,927). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,786 a 0,806 euro/litro (no logo 0,781). Infine il prezzo medio del metano auto è ancora lontano dall’inversione di tendenza che molti prevedono (e auspicano), collocandosi tra 2,760 e 3,366 (no logo 2,777). Con una media di 3 euro, insomma, insostenibile sia per i gestori sia per gli automobilisti, sempre più infuriati.