GASGAS punta al Sud, inseguendo il turismo

Continua la crescita di GASGAS (qui il sito) che ha appena raggiunto un portafoglio di 188 punti di ricarica in Sicilia (dei quali 80 a Messina e provincia) e 96 in Puglia.

«Il nostro Meridione è il motore turistico del Paese, soprattutto durante il periodo estivo, e l’aumento di colonnine anche in queste aree rappresenta sicuramente una grande opportunità che

GASGAS ha deciso di cogliere» ha dichiarato Alessandro Vigilanti, co-founder e CEO di GASGAS.

A un passo dai 300 punti di ricarica fra la Sicilia e la Puglia

GASGAS è una PMI Innovativa, con sede a Milano e Udine, che opera nel settore della mobilità elettrica dal 2021. L’obiettivo è realizzare e gestire una tra le più efficienti e capillari reti di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Italia, alimentata da energia 100% green.

GASGAS si inserisce nella filiera dei servizi di ricarica come: CPO (Charging Point Operator), soggetto che investe, installa e gestisce l’infrastruttura di ricarica in ambito amministrativo, tecnico e operativo; CSO (Charging Station Owner), proprietario e gestore della rete di infrastrutture di ricarica; EPC (Engineering, Procurement and Construction), soggetto che si occupa della parte di progettazione, approvvigionamento e realizzazione delle colonnine di ricarica.

Obiettivo: 10 mila stazioni in tutta Italia entro il 2023

In appena tre anni ha raggiunto un portafoglio circa 1400 punti di ricarica in 17 regioni italiane, e punta a toccare quota 10mila entro il 2030. GASGAS inoltre è l’unico operatore nazionale del settore ad avere costituito una propria community di 400 soci, fra collaboratori e utenti. Un team convinto che il futuro della mobilità elettrica sia la condivisione.

«Siamo convinti che la nostra missione sia non solo una questione di business, ma anche una precisa scelta di campo riguardo a una non più opzionale transizione energetica» spiega il General Manasger Stefania Menguzzato. GASGAS si pone come partner, «offrendo agli enti locali progetti chiavi in mano e coprendo il 100% dell’investimento necessario alla realizzazione dell’infrastruttura».

