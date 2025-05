Gas in Sardegna, una transizione al contrario

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Per sposare il gas la Sardegna frena e ostacola le rinnovabili. In ritardo di decenni rispetto a tutta l’Europa e quando nel mondo l’obiettivo è la decarbonizzazione. Una transizione al contrario. Il motivo? Sostenere aziende che ormai sono letteralmente “alla canna del gas”. Questa la denuncia di Saper e Fimser. Rafforza le loro argomentazioni uno studio sulle ampie opportunità offerte dall’energia pulita, anche nello lo scenario 100%FER.

Sventramenti, congestione autostradale, una nave gasiera su una costa bellissima

I rappresentanti Saper – Sardi PEr le Rinnovabili (ne abbiamo scritto qui) e Fimser hanno partecipato ad un incontro ad Oristano, costa occidentale della Sardegna, e hanno messo a disposizione il resoconto dell’evento.

Al centro del dibattito la scelta del gas. In concreto si è parlato del «posizionamento di una nave gasiera al porto industriale di Oristano che poi, dopo 4/5 anni di lavori per la posa del tubo, fornirà gas alle aziende del Sulcis».

Cosa significa? Si è portata avanti una crociata contro le pale eoliche, che non si vedono dalle spiagge perché posizionate a decine di chilometri, e ora scatta un profondo inchino a una nave gasiera. Nello stesso territorio dove, solo pochi mesi fa, sfiorando il ridicolo, i “comitati” organizzavano i blocchi stradali contro il transito delle turbine eoliche.

Ma non è finita qui. Il gas, prima del trasporto via tubo per una distanza di 150 chilometri, «verrà trasportato nel Sulcis via gomma – scrivono da Saper – con un andirivieni di cisterne sulle strade sarde che non sono esattamente scorrevoli».

Una congestione continua, basti pensare al traffico in piena stagione turistica, che per anni inciderà sulla vita delle persone. Nella stessa zona si è fatto tanto trambusto per una-pala-una nella zona industriale di Marrubbiu, un’area di certo non di pregio ambientale, perché incombe sugli automobilisti (leggi). Anche qui si è caduti nel ridicolo.

E i comitati contrari alle rinnovabili? Muti e silenti sulla gasiera che incombe davanti al sito archeologico di Tharros

«Immaginate i comitati che lottano contro la devastazione del territorio e del paesaggio sostanzialmente inerti, non dicono nulla, su una nave che si troverà al porto industriale di Oristano che ha (in linea d’aria) una distanza di circa 10 km da Tharros. Uno dei principali insediamenti archeologici d’Europa».

Saper chiede: «Le pale eoliche alte 250 metri a 30 km di distanza dalla costa no perché rovinano il paesaggio mentre invece la nave gasiera a 10 km di distanza da Tharros si. Qual è la ratio di tutto questo secondo voi che difendete il paesaggio?». Un inquinamento da fake news.

Il gas per aziende chiuse da anni. La Regione vede giusto?

Non manca una domanda alla Regione: «Vale la pena di portare il gas nel Sulcis per rivitalizzare aziende chiuse da 15 anni con, peraltro, tanti tecnici che non ci sono più e che non le farebbero ripartire? Saranno veramente in grado di ripartire? Gli impianti sono aggiornati tecnologicamente?»

Vista l’incertezza sulla reindustrializzazione – «sappiamo ovviamente che ci sono tante famiglie coinvolte i cui capifamiglia sono in cassa integrazione» – non varrebbe la pena «di riqualificare questi lavoratori facendo fare le bonifiche sul territorio o formando loro e i loro figli verso altre professioni (turismo) dandogli un nuovo futuro professionale?».

Siamo convinti che il turismo sia utile, però non basta, non risolve e non offre sempre buon lavoro. C’è, invece, tutto il tema dell’agricoltura e dell’economia circolare da sviluppare e con minore richiesta di energia. Alternative più sostenibili per rispondere alla fame di lavoro. Per di più prima di parlare del gas sarebbe utile conoscere a medio e lungo termine gli scenari offerti dal processo di reindustrializzazione.

La transizione energetica non deve passare per forza dal gas, l’esempio dell’Africa

Nei giorni scorsi dopo la presentazione dello studio sulla Sardegna 100% rinnovabile (leggi) abbiamo sentito il presidente di SAPER Piergiorgio Bittichesu che sulla transizione ha guardato all’Africa.

«Quel continente non aveva sviluppato la telefonia fissa a livello di massa, ora hanno tutti i cellulari. Ma per tagliare questo traguardo hanno saltato felicemente la fase precedente. Così noi in Sardegna non dobbiamo per forza passare per il gas».

Si può fare senza? Vediamo cosa propone lo studio “Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna”. Ricerca firmata dal Politecnico di Milano con le Università di Cagliari e Padova e commissionato dal Coordinamento FREE in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e Italia Solare.

Questa ricerca si è posta la domanda: «La decarbonizzazione in Sardegna può passare

per una elettrificazione diretta alimentata da rinnovabili oppure sono necessari

nuovi investimenti in combustibili fossili?».

Un dato importante è quello relativo al consumo del suolo, una delle rivendicazioni maggiori dei comitati. I numeri sono perfettamente compatibili con una regione che vive di turismo naturalistico, esperienziale e il paesaggio è un capitale economico altissimo.

I numeri di un’isola che può puntare all’energia pulita

Questi i numeri: «L’installato FER, anche nel caso 100%, occupa non più dello 0,4% della superficie agricola totale (SAT)» ovvero 4500 ettari da qui al 2030. Spazio per 50.000 impianti in copertura e 900 impianti utility-scale.

Ricordiamo che l’isola ha seri problemi di desertificazione. Basta consultare il sito della Regione dove si legge: «Il processo lascia profonde lesioni anche in Sardegna. L’Isola è tra le regioni d’Europa a maggior rischio. Le motivazioni sono legate ad un aumento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione a seguito di variazioni climatiche , ma soprattutto di attività antropiche». Qui il link per approfondire.

L’incremento della domanda di energia elettrica in Sardegna è pari a 8 TWh e deriva dalla elettrificazione dei consumi civili, dalla parziale elettrificazione dei trasporti e dei consumi industriali per calore a bassa e media temperatura. C’è spazio anche per una «ridotta quantità di GNL per l’alimentazione dei processi industriali a media-alta temperatura».

Quanta energia serve? «Al 2030 è necessario incrementare di 5,6 GW la capacità solare installata e di 3 GW quella eolica, ricorrere a sistemi di accumulo energetico e attuare appieno i piani di sviluppo del sistema di distribuzione e della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)».

Lo studio evidenzia che «almeno 1,5 GWp di impianti fotovoltaici di piccola taglia serviranno Comunità di Energia Rinnovabile (CER) o altri sistemi di condivisione dell’energia».

In una regione ad alta intensità pastorale è importante che «già oggi il biogas prodotto in Sardegna può sostituire il 10% della domanda di gas per energia termica nell’industria e sostenere un’importante filiera locale».

Con la realizzazione di questi obiettivi «si ha un risparmio atteso per una famiglia media di circa il 20% grazie alla maggiore efficienza da elettrificazione (meno 20% sulla domanda di energia primaria) e alla riduzione del prezzo dell’energia elettrica meno 39% sul prezzo zonale) a fronte di riduzioni di emissioni pari al 62%. Il 57% con la ripresa del polo dell’alluminio». Insomma è previsto anche lo scenario con la reindustrializzazione.

Per un maggiore approfondimento le slide della ricerca si possono scaricare dal link.

