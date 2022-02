Gas e nucleare sono fonti pulite, l’ha detto Bruxelles

Clamorosa rottura fra i membri della Commissione europea sulla delibera che stabilisce la tassonomia della sostenibilità. Il motivo è l’inclusione di gas naturale e nucleare nel novero delle fonti energetiche considerate sostenibili perché a basse emissioni. Quindi sostenute dai Paesi membri e inserite nei piani di decarbonizzazione.

Germania contro, Francia e Italia a favore

Contro la decisione si è schierata la Germania, assieme a Olanda, Danimarca, Svezia e Austria. A favore, tra gli altri la Francia (che ha in funzione una ventina di centrali nucleare) e anche l’Italia che col gas genera il 46% circa dell’energia elettrica e alimenta la quasi totalità degli impianti di riscaldamento residenziali.

Il documento è stato approvato, ma ora passerà al vaglio del Parlamento europeo e successivamente del Consiglio d’Europa, dove potrà essere ratificato solo all’unanimità

Secondo la delibera della Commissione, gas e nucleare sono fonti energetiche utili alla transizione ecologica dell’Ue e possono avere, a determinate condizioni, l’etichetta Ue per gli investimenti verdi. Poche le modifiche rispetto alla bozza presentata il 31 dicembre scorso e che già aveva sollevato un polverone di polemiche.

Per l’ Ue “gas e nucleare utili alla transizione”

Le modifiche riguardano la rimozione dei target intermedi, per la conversioni delle centrali a gas naturale verso i gas decarbonizzati, e la parte sulla trasparenza per gli investitori, in modo che siano informati se i prodotti finanziari siano in qualche modo legati a gas e nucleare.

Le nuove centrali a gas potranno avere l’etichetta verde Ue solo se costruite entro il 2030 e per sostituire impianti a carbone o petrolio in un Paese con chiari impegni politici a intraprendere la transizione. IL caso più classico è quella della Polonia.

Per il nucleare, si impone di adottare le migliori tecnologie su piazza e piani per i depositi delle scorie.

Obiettivo: mobilitare il capitale privato

La tassonomia europea è un sistema di classificazione che stabilisce una lista di attività economiche sostenibili a livello ambientale. Fornisce quindi agli Stati membri e alle aziende private un quadro normativo chiaro e certo.

L’obiettivo è stimolare gli ingenti investimenti di cui ci sarà bisogno per passare a un’ economia sostenibile e circolare. Un quadro normativo che sta ancora prendendo forma: al regolamento sulla tassonomia sostenibile, entrato in vigore il 12 luglio 2020, si è infatti poi aggiunto un primo atto delegato, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 sulla finanza.