L’Italia vuole più gas dall’Azerbaijan, ma alimenta l’inquinamento globale

Con il gas in arrivo dall’Azerbaijan attraverso il gasdotto Tap, l’Italia contribuisce ad aumentare le emissioni di CO2. Secondo lo studio di una organizzazione non profit, il gas bruciato nei giacimenti del paese asiatico è aumentato del 10,5% dal 2018, nonostante gli impegni presi per limitarle

Lo si può definire come l’effetto farfalla in Brasile applicato al mercato dei fossili. L’Italia, con la sua richiesta di maggiori forniture di gas dall’Azerbaijan avrà ridotto la dipendenza dalla Russia, ma ha contributo ad aumentare la quota di gas serra a livello globale.

Non tanto perché continua a basare la sua produzione di elettricità dal gas naturale (che per quanto meno del carbone emette comunque CO2), ma perché indirettamente responsabile di quanto accade nei giacimenti dei fossili nel Paese asiatico.

Secondo lo studio dell’organizzazione no-profit Global Witness, utilizzando analisi dai satelliti, il volume dei gas bruciato dagli impianti per l’estrazione di gas e petrolio in Azerbaijan è aumentato del 10,5 dal 2018

Gas “flaring” e “venting” in aumento del 10,5% nei giacimenti dell’Azerbaijan a partire dal 2018

Stiamo parlando del flaring. Di cosa si tratta? Si brucia gas in uscita dai pozzi perché meno conveniente del petrolio. A cui si associa il venting: per velocizzare l’estrazione si lascia libero il gas che è più difficile trattare nell’atmosfera.

Ma oltre al danno, in questo caso, dobbiamo aggiungere anche la beffa. La prossima Conferenza Onu si cambiamenti climatici (meglio conosciuta con la sigla di Cop” si terrà proprio a Baku, la capitale azera. Si tratta (dopo l’edizione di Dubai) della seconda tappa consecutiva delle riunioni Cop in paesi che sono anche campioni della produzione di fossili.

Il metano – componente al 90% del gas naturale – è responsabile di un terzo del riscaldamento globale da attività umana. Oltre 150 paesi hanno sottoscritto un impegno per ridurne le emissioni del 30% al 2030.

Tra questi anche l’Azerbaijan che non comunica più dal 2018 i dati sulle sue emissioni, come sarebbe invece obbligato a fare. E sarebbe anche pronto ad aumentare le esportazioni (anche in Italia) se le infrastruttura lo permettessero.

Ma contro il flaring e il venting si fa poco. E non solo in Azerbaijan. Il Financial Times ha ricordato il monitoraggio della Banca Mondiale tramite dati satellitari: “Il gas flaring globale rimane vicino ai livelli record” (148 miliardi di metri cubi nel 2023, poco al di sotto del picco pre-pandemia).

