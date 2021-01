Gare per colonnine: Be Charge a Biella, Neogy a Bolzano

Gare per colonnine: a Be Charge il progetto per 83 stazioni a Biella e provincia. Neogy costruirà invece 33 stazioni di ricarica rapida in Alto Adige.

Be Charge, in collaborazione con Ener.Bit – società partecipata della Provincia di Biella – ha avviato il progetto di installazione di 83 stazioni per 166 punti di ricarica. Il bando per il nuovo progetto di elettrificazione piemontese era stato aperto lo scorso anno, con un valore di 1,8 milioni di euro. Senza il ricorso a fondi pubblici. Be Charge ha scelto di investire attraverso la partecipata biellese. Garantendo l’installazione di colonnine a ricarica Quick Charge (in corrente alternata a 22 kW) e Hyper Charge (in corrente continua fino a 300 kW). Operazioni simili sono già in atto con partnership in altri Comuni e Provincie italiani, come Torino (oltre 300 punti di ricarica), Milano (309), Roma (320), Bologna (216) e Rimini (100). Nei parcheggi di interscambio dell’ANM di Napoli, Be Charge installerà 120 stazioni con un bando privato-pubblico. I primi 30 punti sono stati istallati a Bologna su 216 previsti. Treviso può contare su 94 punti installati e operativi.

… e Neogy per altri 33 hypercharger in Alto Adige

Gare per colonnine anche in Alto Adige, dove già oggi ci sono già più di 100 stazioni di ricarica pubbliche (di cui circa 20 a ricarica rapida). Nel prossimo anno e mezzo se ne aggiungeranno altre 33 per la ricarica rapida. Questo grazie a un bando statale che finanzia la collaborazione tra STA – Strutture Trasporto Alto Adige, Alperia, l’altoatesino Konsortium ARO e l’Alpitronic di Bolzano A questi hypercharger si può ricaricare un veicolo elettrico con potenze da 100 kW a 150 kW, a seconda dell’alimentazione elettrica locale. Le comuni auto elettriche possono essere caricate fino all’80% in circa mezz’ora.

Le stazioni di ricarica rapida sono finanziate dalla Provincia di Bolzano con il sostegno del Ministero dei Trasporti. “Lo Stato aveva incaricato Green Mobility di STA – Strutture Trasporto Alto Adige di gestire il progetto. Le stazioni di ricarica saranno costruite e gestite da Neogy, un’azienda del gruppo Alperia-Dolomiti Energia, che si è aggiudicata questo contratto insieme al consorzio altoatesino ARO Konsortium in una gara d’appalto“, spiega il presidente della STA Martin Ausserdorfer.

