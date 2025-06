Gare di ricarica: Powy vince a Bolzano

Gare di ricarica: Powy si aggiudica il primo posto nel Comune di Bolzano. In palio l’assegnazione di spazi su suolo pubblico per installazione e gestione di nuove stazioni.

Gare di ricarica: 17 postazioni, di cui 4 riservate ai taxi

Grazie al primo posto nella graduatoria finale, Powy installerà 13 postazioni in altrettante location cittadine. A queste si aggiungono 4 postazioni dedicate esclusivamente alla ricarica dei taxi, portando il totale a 17 postazioni per oltre 34 punti di ricarica. Le stazioni saranno collocate in punti strategici della città, tra cui via Galilei, via Palermo, piazza Adriano, piazza Matteotti, via Marco Polo (area Palaonda), piazza Stazione e piazza Walther. E copriranno zone a forte afflusso come il polo fieristico, l’Agenzia delle Entrate, la zona NOI Techpark ed il parcheggio Einstein. Powy ha puntato su un layout che minimizza l’impatto delle infrastrutture sul tessuto urbano, con uso di energia al 100% da fonti rinnovabili. E la presenza di sensori smart volti a minimizzare i problemi di uso improprio degli stalli.

Città virtuosa: monitorati anche i cantieri delle colonnine

Bolzano è tra le province italiane con il più alto tasso di auto elettriche in circolazione, con un consistente afflusso di turisti in arrivo dal Nord Europa con auto alla spina. La gara si inserisce in una visione di mobilità urbana sempre più sostenibile. Con una gestione dei cantieri per installare le nuove colonnine ben pianificata, per ridurre al minimo l’impatto sul tessuto urbano. “Siamo felici che il Comune di Bolzano, leader nella mobilità sostenibile, abbia riconosciuto Powy come il migliore CPO sul territorio nazionale”, spiega Federico Fea, CEO di Powy. “È un ulteriore e importante riconoscimento che premia il nostro costante impegno per la qualità. Oltre ai servizi di ricarica B2C, potremo portare la nostra esperienza al settore dei Taxi, che riteniamo strategico per ridurre le emissioni in città ed aumentare la qualità di vita. Bolzano è un esempio virtuoso di come l’innovazione possa integrarsi con il territorio e siamo entusiasti di farne parte”.

