Cosa succede quando scade la garanzia sulle batterie? Vanno sostituite? E' il cruccio di Carlo che si appresta ad acquistare un'auto elettrica, ma è preoccupato dalle affermazioni di Akido Toyoda.

Toyoda dice che sono da sostituire…

“Leggo molto i vostri articoli e guardo molti video di Mariano. Mi sono sempre interessati anche perché, come si vede, in giro ci sono una montagna di persone che nei social dicono cavolate a proposito dell’elettrico, quindi disinformano.

Io ho una domanda per voi che mi sta a cuore, dato che sto pensando di comprare una vettura elettrica. Adesso ho una full hybrid; nei 6 anni che ce l’ho, ho percorso 140000 km, che più o meno sono gli stessi che percorrevo quando avevo il diesel; corrispondono a circa 65 km al giorno dove 32 sono per andare e tornare dal lavoro ( tutto in superstrada).

Detto questo, ho sentito in un video che Akido Toyoda (che non è uno di quegli stupidi leoni da tastiera che disinformano, ma non è neanche a favore dell’elettrico totale) spiegava che una batteria di un veicolo elettrico può durare 160.000 km e dopo per sostituirla ci vorranno MIGLIAIA di euro.

Io ho subito pensando ai miei 140.000km in 6 anni e mi sono detto: “cavolo, allora io dopo 7 anni dovrò incorrere in un costo di MIGLIAIA di euro?” La cosa mi spaventa un po’. Potreste darmi, per favore, delucidazioni in merito? „

Carlo Baldi

Le statistiche lo smentiscono. Tesla per esempio…

Risposta- Fosi in lei non mi preoccuperei troppo di quel che dice Toyoda, accanito oppositore dell’auto elettrica. La quasi totalità dei costruttori dà sulle batterie una garanzia di 7 o 8 anni e 120-160 mila km. Se la batteria si guasta o si degrada di oltre il 30% entro quella data, le verrà sostituita gratuitamente.

Questo non significa che tutte le batterie siano da sostituire dopo la scadenza della garanzia. Anzi: la stragrande maggioranza raggiunge o supera una vita utile di 10 anni, e oltre 250.000 km, magari perdendo un parte della sua capacità, ma non in misura tale da pregiudicare l’utilizzo dell’auto.

hanno ancora l’88% della propria capacità dopo oltre 320 mila km. Non sono molto diversi i dati della Nissan Leaf. Poche sono al momento le auto elettriche che hanno raggiunto un’anzianità e un chilometraggio del genere. Quindi disponiamo di poche statistiche. Tesla ne ha diffusa una da cui risulta che mediamente le batterie dei suoi modellidella propria capacità dopo. Non sono molto diversi i dati della Nissan Leaf.

Del resto, nessuna azienda, in nessun settore, fissa la scadenza della garanzia di un prodotto senza essersi accertata di avere un ampio margine di sicurezza.