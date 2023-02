Gara per mille bus elettrici: la classifica Consip

Gara per mille bus elettrici: : la Consip ha pubblicato la classifica dei costruttori che hanno presentato offerte sui sette lotti in cui sarà divisa l’assegnazione.

Gara per mille bus: chi partecipa, chi è al comando

La Consip è la società che gestisce a livello centrale le gare per le amministrazioni e gli enti pubblici. Questa dei bus è di particolare importanza. Si tratta di mezzi a emissioni zero che andranno a sostituire vecchie carrette inquinanti che continuano a circolare da mattina a sera nelle nostre città. Non siamo ancora all’aggiudicazione, manca ancora un passaggio. Come ricorda il sito AUTOBUSweb, la Consip ha strutturato una gara in cui “la voce allestimento ha un peso rilevante. Ed è per questo che, soprattutto su determinati lotti, la partita è ancora aperta“. Sono comunque di indicazioni significative, che vedono al momento prevalere Otokar (49,2808 punti) nella categoria mini plug-in. Davanti all’italiana Rampini (44,3322) e alla turca Karsan (37,0986). Nei bus corti comanda invece la polacca Solaris (61,5044), seguita a brevissima distanza dall’italiana Iveco (60,1441) e da Karsan (57,1686).

Non solo gare pubbliche: bus EV anche per i privati