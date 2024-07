Gara per 60 stazioni di ricarica in autostrada

Gara per 60 stazioni di ricarica bandita da Autostrade per l’Italia (ASPI): in arrivo altri gestori nella rete in cui già opera Free to X, che fa capo ad ASPI.

Gara per 60 stazioni di ricarica: la metà saranno in A1 e A14

La procedura competitiva sarà divisa in due fasi. La prima prevede la qualifica degli operatori per manifestare il proprio interesse – fase che si chiuderà il 20 settembre. Nella seconda, inizio 2025, dovranno essere presentate le offerte, per poi essere valutate, con l’obiettivo di rendere operative le stazioni entro la fine dello stesso anno. Ad un singolo operatore economico verranno assegnati un massimo di 3 lotti per ciascuna delle due tranche, così da assicurare la pluralità dell’offerta agli utenti autostradali. Le aree di servizio sono equamente distribuite in tutto il territorio attraversato dalla rete Aspi: 28 nel Centro-Sud e 32 nel Centro-Nord. Con 30 delle 60 nuove stazioni di ricarica che saranno installate nelle due principali direttrici Nord-Sud: A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto.

Previste solo colonnine ad alta potenza, da 300 kW complessivi

I bandi di gara sono stati redatti in linea con le indicazioni e il nulla osta del Ministero dei trasporti (Mit) e con le misure stabilite dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Prevedono l’installazione di colonnine esclusivamente ad alta potenza di ricarica (HPC) da almeno 300 kW complessivi (ovvero 150 kW per punto di ricarica). E saranno suddivise in 10 lotti e organizzate in due tranche. A maggio era stato annunciato l’esito di una prima gara bandita da ASPI e vinta da Atlante. Si tratta di otto stazioni ultrafast con 90 punti di ricarica complessivi. È il primo lotto di installazioni aggiudicato con un bando di gara a un operatore terzo. L’obiettivo non è solo di rendere capillare la rete di ricarica, ma anche di aumentare la concorrenza, anche all’interno delle stesse aree di servizio.