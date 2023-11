Tutto su E-Gap nel webinar di Vaielettrico (il 14 alle ore 14.00)

E’ E-Gap la protagonista dell’ultimo appuntamento con i nostri webinar di avvicinamento a E-Charge 2023, la fiera della ricarica che aprirà i battenti mercoledì prossimo.

Nata nel 2019 con il primo servizio di ricarica mobile on demand a Milano, E-Gap è oggi presente nelle principali città italiane e in alcune grandi città europee. Ha diversificato il suo business grazie ad accordi strutturali con produttori di auto, operatori della ricarica pubblica e compagnie assicurative.

E da luglio scorso ha lanciato un’idea innovativa: una stazione di ricarica Fast mobile che grazie a un accumulatore da 200 kWh integrato, può funzionare anche scollegata dalla rete. Oppure connessa a bassa potenza, da una qualsiasi utenza commerciale.

Seppur nota agli addetti ai lavori, insomma, E-Gap rappresenta una realtà unica e innovativa nel panorama della mobilità elettrica europea, che vale certamente la pena di conoscere più a fondo. Ha infatti grandissime potenzialità di sviluppo, in gran parte ancora da scoprire.

Addetti ai lavori e lettori di Vaielettrico potranno parlarne direttamente con Luca Fontanelli, Europe General Manager & Italy CEO di E-Gap nel webinar in calendario martedì 14 dalle ore 14.00 alle 15.00 dal titolo “Il futuro della ricarica è…mobile? Chiedetelo a E-Gap”

Per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link https://us02web. zoom.us/webinar/register/WN_ M04qtk-UQj-_8puCEJy1qw , ricevendo successivamente via mail le credenziali per l’accesso alla piattaforma ZOOM.

Fontanelli anticiperà le novità che E-Gap porterà a E-Charge, pronto a rispondere alle domande e alle curiosità dei partecipanti.

E-Charge si terrà presso BolognaFiere il 16 e 17 prossimi. E’ l’unico evento in Italia interamente dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici. Occuperà il Padiglione 16 del quartiere fieristico con oltre 130 espositori e si svolgerà in contemporanea con Futurmotive – Expo & Talks e Fleet Manager Academy. Prese nel loro insieme le tre manifestazioni rappresentano un percorso completo verso la mobilità del futuro. la due giorni bolognese è stata presentata ieri a Roma a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

