Gamma Volkswagen dimezzata: tagli anche tra le elettriche?

Gamma Volkswagen dimezzata: il gruppo tedesco ha approvato un drastico taglio dei modelli proposti. Che cosa succederà tra le elettriche?

Gamma Volkswagen dimezzata e via 100 mila posti (ok del sindacato)

La medicina è molto amara per il colosso tedesco: quattro fabbriche in Germania verranno riconvertire ad altri usi (fabbriche di armi?) o chiuse. Si tratta di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm. Altri 50 mila lavoratori perderanno il posto, oltre ai 50 mila già concordati. E molte partecipazioni ritenute non più strategiche (tra cui anche Lamborghini e Ducati?) verranno vendute. Per noi italiani la cosa stupefacente è che una decisione così drastica è stata decisa con la partecipazione del sindacato. Con tanto di dichiarazione della leader, Daniela Cavallo, ada avallare i tagli come”una necessità per guidare con successo il nostro Gruppo nel prossimo decennio”. Non solo operai e impiegati: anche molti dirigenti perderanno il posto; e questo è un sacrificio molto gradito al sindacato.

Via tutti i modelli considerati “non prioritari”

Il succo di questa manovra sta nella volonta di “concentrarsi sui veicoli più attrattivi“. Stop alle gamme infinite a cui eravamo abituati: “Entro il 2035, il Gruppo Volkswagen razionalizzerà il proprio portafoglio modelli di circa il 50% e ridurrà di circa il 75% la complessità della propria offerta”, si legge in una nota. “I modelli prioritari punteranno all’eccellenza nel design e nella tecnologia e beneficeranno della concentrazione su un numero inferiore di variant. Maggiori volumi per modello, costi inferiori ed economie di scala più significative”. C’è da chiedersi a questo punto quali prodotti verranno considerati “non prioritari” nell’elettrico. Settore nel quale il colosso tedesco ha stentato ad affermarsi. Salvo conquistare la leadership europea nel 2026, grazie anche al progressivo rallentamento di Tesla.

Gamma Volkswagen dimezzata: nel mirino la ID.3?

Un modello elettrico Volkswagen che ha clamorosamente disatteso le attese? In cima alla lista c’è sicuramente la ID.3. Doveva raccogliere il testimone della Golf nel mondo delle emissioni zero, ma ha finito per raccogliere risultati di vendita deludenti. Anche in luglio in Europa non è andato oltre la 9° posizione, con solo 5.844 immatricolazioni. Ben distante dagli altri prodotti del gruppo, come Skoda Enyaq e Elroq e la stessa VW ID.4. L’ipotesi più probabile, però. è che questo modello non venga soppresso, ma completanete rivisto. A cominciare dal nome, che diventerebbe ID.Golf, secondo un trend già avviato di utilizzo dei marchi storici in accoppaita al suffisso elettrico ID.