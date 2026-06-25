Galliera lascia la Ferrari: è l’effetto Luce?







Galliera lascia la Ferrari. Uno dei top manager del Cavallino lascia e un lettore chiede: è un’uscita legata al contestato lancio delle Luce, la prima elettrica di Maranello? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Galliera lascia la Ferrari: è per il lancio-flop dell’elettrica?

“Ho letto che la Ferrari ha sostituito il direttore marketing Enrico Galliera con un manager di provenienza BMW, Massimo Di Silvestre. Da appassionato seguo da tempo quel che succede a Maranello (e ho visitato più volte il Museo). E ricordo che Galliera era uno dei dirigenti più in vista della Ferrari, sempre in prima fila in tutti gli eventi e le presentazioni. Mi chiedo e vi chiedo: paga l’effetto del contestato lancio della Luce, la prima elettrica? Grazie per tutte le notizie che date sulle auto elettriche“. Marco Goldoni

Di certo il sostituto non ha un compito facile…

Risposta. La Ferrari nega che l’uscita di Galliera sia legata alla pessima accoglienza che media e social hanno riservato alla Luce. Spiegando che “la decisione di Enrico di intraprendere una nuova fase del proprio percorso professionale era stata condivisa con l’azienda da lungo tempo”. Senza specificare in che cosa consiste questa nuova fase. È chiaro, però, che il sospetto viene. Galliera guidava il marketing del Cavallino da ben 16 anni ed era uno dei volti più in vista in ogni evento.Quel che è certo è che chi prende il suo posto eredita proprio sulla Luce una situazione non facile. Non è chiaro che cosa farà la Ferrari per sostenere questo modello, dopo il lancio di fine maggio. C’è chi ipotizza che i riflettori resteranno spenti e che la Luce verrà venduta soprattutto ai clienti più affezionati del Cavallino. Senza puntare a grandi numeri. Un po’ quel che è successo con la Vespa elettrica, di cui si sono perse le tracce. Noi speriamo che non sia così e che la partita venga giocata fino in fondo.