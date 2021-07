Futuro segnato per la Zoe: lascerà il posto alla R5

Futuro segnato per la Zoe: l’auto che ha aperto l’era elettrica Renault non avrà sviluppi. Entro pochi anni andrà in pensione, lasciando il posto alla nuova R5.

Futuro segnato per la Zoe, ma resterà un’icona

È stato il numero uno del costruttore francese, Luca de Meo, a confermare che la Zoe si incammina sul viale del tramonto. Lo ha fatto nell’illustrare i risultati finanziari della Renault nei primi sei mesi dell’anno. La R5 finora è stata mostrata solo a livello di concept, ma il suo lancio sul mercato è previsto per il 2023, al più tardi per il 2024. È probabile che le due vetture coesistano sul mercato per alcuni anni, dopo di che la Zoe uscirà definitivamente di scena. Resterà comunque un modello degno di far parte della piccola grande storia dell’automobile europea, la prima a far uscire l’elettrico dalle piccole nicchie iniziali. Assieme alla Tesla Model 3 e alla Nissan Leaf. Lanciata sul mercato nel 2012, con batteria da 22 kWh e un’autonomia modestissima, è stata poi rivista con successive versioni. Fino a quella in vendita oggi (lanciata a fine 2019), con 52 kWh di batterie e un’autonomia WLTP di 395 km.

La nuova R5 dovrebbe costare molto meno

Le ambizioni della Renault per la riedizione in elettrico della R5 sono enormi. Nei piani della Casa francese potrebbe essere il primo modello ad avere prezzi alienati con quelli di un corrispondente veicolo a benzina. Questo grazie al costante calo dei costi delle batterie e ad architetture sempre più affinate per l’elettrico: “La maggior parte del settore si aspetta che le linee dei costi si incrocino nel 2025-26″, ha detto recentemente de Meo (clicca qui). “Ma forse possiamo essere i primi, se progettiamo un prodotto molto intelligente. È una corsa contro il tempo“. Il riferimento è proprio al progetto R5, con il quale la Renault vuole dare un altro scossone al settore, dopo averlo di fatto aperto al grande pubblico 9 anni fa. Certo non sarà facile raccogliere l’eredità della Zoe, che l’anno scorso è stata l’elettrica più venduta sia in Italia che in Europa. Anche se c’è stato un certo rallentamento negli ultimi mesi, resta comunque un’icona nel mondo EV.