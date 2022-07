Futuro segnato per la Leaf: non ci sarà una 3°serie

Futuro segnato per la Leaf: non ci sarà una terza serie per il primo modello elettrico Nissan, secondo quanto anticipa l’informatissimo Automotive News.

Futuro segnato per la Leaf (e anche per la i3, la Zoe…)

Uno ad uno, escono di scena i modelli che hanno fatto da pionieri nell’auto elettrica. Qualche giorno fa fa si è saputo che la BMW, dopo avere raggiunto i 250 mila esemplari prodotti, sta per cessare la produzione della i3, lanciata nel 2013. E il futuro è segnato anche per la Renault Zoe (lanciata nel 2012), destinata a lasciare spazio alla nuova R5 elettrica. E ora si apprende che anche la Leaf uscirà di scena, probabilmente sostituita da un modello di dimensioni più contenute (e con un nome diverso). Dopo anni di successo (e di permanenza ai vertici delle classifiche), negli ultimi tempi le vendite della Leaf si sono ridimensionate in tutto il mondo. In Italia, per esempio, nella prima metà del 2022 ne sono state immatricolate solo 409, con il 17° posto tra le elettriche più vendute. E anche a livello europeo la Leaf è uscita da tempo dalla top ten delle EV più richieste.

Un’autonomia modesta rispetto alla nuova concorrenza

Non c’è una data sicura per l’uscita di scena della Leaf, dato che la Nissan si è rifiutata di commentare l’indiscrezione. Qual che è certo è che questo modello, fortemente voluto da Carlos Ghosn (il presidente poi arrestato e fuggito in Libano), ha segnato la storia dell’auto elettrica. Arrivando sul mercato con quasi due anni di anticipo rispetto alla prima Tesla di serie, il Model S. La prima versione, lanciata nel 2010, aveva un’autonomia di circa 120 km, con una batteria da 24 kWh (poi sostituita con una da 30). Nel 2017 è arrivata la nuova serie, completamente ridisegnata anche come carrozzeria. E con una duplice opzione di batterie: da 40 kWh, con 270 km di autonomia, e da 62 kWh, con 385 km. Un dato, quest’ultimo, evidentemente deludente, per un costruttore dell’esperienza di Nissan.