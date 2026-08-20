Furto dei cavi alle colonnine: Kempower pensava di avere la soluzione, invece…







Il furto dei cavi delle colonnine di ricarica continua a rappresentare un problema concreto per gli operatori; nemmeno CableGuard, il sistema sviluppato per Kempower con guaina rinforzata e tracciabilità “DNA”, sembra essere riuscito a fermare i ladri.

Alcune immagini pubblicate sui social mostrano infatti due cavi di una colonnina Kempower tagliati nonostante la presenza del sistema CableGuard. Le immagini evidenziano bene come i responsabili siano riusciti ad attraversare la protezione e a raggiungere i conduttori interni.

L’episodio tuttavia non dimostra necessariamente un fallimento della tecnologia: CableGuard non è stato progettato come una barriera inviolabile, ma come uno strumento per aumentare il tempo necessario al furto, rendere l’operazione più rischiosa e lasciare tracce utili alle indagini.

Contromisure insufficienti?

Il problema, come noto, nasce soprattutto dal rame contenuto nei cavi delle stazioni di ricarica rapida, il cui valore può attirare i ladri. Il danno per l’operatore, però, è decisamente superiore al valore del materiale recuperato: oltre alla sostituzione dei cavi, l’attacco può rendere indisponibile una colonnina e interrompere il servizio.

Per questo nel 2025 Kempower aveva validato CableGuard, una soluzione sviluppata dalla società britannica Formula Space. Il sistema utilizza una guaina particolarmente resistente con l’obiettivo di rendere più difficile e più lenta la recisione del cavo.

La caratteristica più particolare è il sistema di tracciabilità forense. Quando il cavo viene tagliato, un liquido sotto pressione può depositarsi sugli abiti, sugli strumenti o sul veicolo utilizzato dai responsabili. Il marcatore, invisibile a occhio nudo, può essere identificato con una lampada UV e associato a uno specifico punto di installazione.

La tecnologia, tuttavia, non sembra aver eliminato il problema.

In Francia oltre 400 denunce nel 2026

Il fenomeno sta assumendo dimensioni significative anche in Francia. Secondo dati citati da Charge France, dall’inizio del 2026 sarebbero state presentate oltre 400 denunce per furti o danneggiamenti ai danni di infrastrutture di ricarica.

Gli operatori stanno quindi sperimentando un approccio sempre più articolato: oltre alle protezioni anti-taglio, entrano in gioco videosorveglianza, sistemi di allarme e tecnologie di tracciamento.

Per l’ecosistema della mobilità elettrica il problema non è marginale. Una colonnina fuori servizio significa infatti ridurre temporaneamente la disponibilità della rete e, soprattutto sulle infrastrutture ad alta potenza, può tradursi in costi di ripristino elevati e in una minore affidabilità percepita della rete.