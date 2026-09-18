























Furti di rame, escalation nel ferrarese: i ladri, dei professionisti, hanno messo nel mirino le linee elettriche, con danni e pericoli.

Furti di rame: scattano i pattugliamenti

“Salve, a proposito di furti di rame… Probabilmente ne siete a conoscenza, ma comunque a me sembra incredibile che si possa rubare cavi elettrici sotto tensione, come nel ferrarese. Con gravi disservizi a cittadini e aziende e anche con pericoli. Costringendo tecnici e forze dell’ordine a compiti inimmaginabili. Vedi gli articoli di Estense.com Saluti“. Iorio Cavallini

Risposta. Noi ci siamo occupati in particolare dei furti nelle stazioni di ricarica, con il taglio dei cavi che contengono il rame. Ma le realtà descritta nell’articolo é ancora più allarmante, con furti sulle reti a media tensione e interruzioni dell’alimentazione . Ci sono già stati due vertici in Prefettura e l’Enel segnalerà in tempo reale al 112 ogni improvviso problema sulle linee. “I Carabinieri” , scrive Estense.com, “utilizzeranno le mappe delle condotte più sensibili per rafforzare i pattugliamenti, soprattutto nelle aree rurali… Particolarmente grave l’attacco alla linea che alimenta un importante stabilimento agroalimentare della provincia, impegnato nella trasformazione del pomodoro. Nel pieno del picco stagionale, con 500-600 dipendenti al lavoro, l’azienda ha dovuto fare i conti con fermi della produzione. E la riduzione forzata della potenza elettrica assorbita, da 5 a 2 MW.

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