Furti di rame, dalle colonnine e non solo: un flagello europeo

Furti di rame, dalle colonnine e non solo: ormai è un’emergenza europea. Nuovi allarmi arrivano da Francia e Portogallo, ma anche in Spagna, Germania e Olanda la situazione è preoccupante. E l’Italia stessa è ancora sotto attacco.

Furti di rame: nelle ricariche portoghesi è una strage (Fatima compresa)

All’inizio erano i cantieri edili e le ferrovie i bersagli preferiti. Ma negli ultimi tempi i ladri di rame si sono accaniti sulle colonnine di ricarica, tagliando e asportando i cavi. E lasciando a secco chi vorrebbe ricaricare. La situazione del Portogallo è drammatica: su X c’è chi, come Alexandre Moleiro, si è preso la briga di stilare un censimento dei blitz criminosi andati a segno nel solo mese di agosto (foto sopra). Con località e numero delle colonnine mutilate. Nel Supercharger Tesla di Fatima sono state colpiti 20 dei 32 caricatori e, vista la località, c’è chi si chiede per quale miracolo della Madonna siano stati risparmiati gli altri 12. Ma anche all’Intermarché di Caprarica Almada il bottino è stato piuttosto rilevante: le colonnine mutilate sono state 12. Giustamente Moleiro si chiede come mai sui media questo vero e proprio flagello non abbia la risonanza che merita. Domanda che ci si potrebbe porre anche per l’Italia, dove almeno una banda attiva in questi furti è stata arrestata a inizio aprile dalla Polizia, grazie anche alla collaborzione di Enel X.

Situazione critica anche in Francia: “Intervenga la UE”

Ad essere colpiti sono soprattutto i Paesi del Sud Europa, ma anche in Francia la situazione comincia a preoccupare. E non solo nelle stazioni di ricarica. Il 28 agosto, un furto di cavi è andato a segno sulla linea Parigi-Lione, paralizzando il traffico ferroviario. Ma le colonnine restano il bersaglio preferito dei ladri di rame: “Parallelamente alla moltiplicazione delle stazioni di ricarica, anche i furti sono decuplicati fino a raggiungere un tasso quasi industriale durante l’estate del 2025. Molti gestori hanno visto il loro cavo scomparire da un giorno all’altro“, scrive la giornalista Raphaelle Baut sul sito Numerama. Aggiungendo poi: “L‘oro rosso è molto ambito e i terminali sono bersagli facili. È davvero ora che l’Europa metta le mani fuori dal…perché questo è tipicamente il caso in cui la Commissione UE potrebbe agire, piuttosto che su regolamenti che nessuno ha mai chiesto“.