Furti di cavi dalle colonnine: le soluzioni degli operatori

Furti di cavi dalle colonnine: dopo i primi arresti, ecco le soluzioni degli operatori, che fanno squadra. E, insieme alle Forze dell’Ordine, alle istituzioni locali e ai costruttori delle infrastrutture, studiano interventi concreti per contenere il fenomeno.

Furti di cavi delle colonnine: gioco di squadra per stroncare il fenomeno

La cattura della banda di ladri di cavi a Ladispoli, in provincia di Roma, è stata sicuramente un segnale incoraggiante. Che ha messo, fortunatamente, un freno a un trend che nell’ultimo periodo tra Roma e provincia aveva messo fuori uso oltre 200 stazioni di ricarica. L’obiettivo è il rame, l’oro rosso contenuto all’interno dei cavi integrati nelle stazioni fast e ultrafast, ovvero quelle ad altissima potenza. L’arresto della scorsa settimana è un passo avanti importante raggiunto anche grazie al costante lavoro degli operatori di ricarica. Che, insieme alle Forze dell’Ordine, alle amministrazioni locali e a Motus-e, l’associazione del settore della mobilità elettrica, hanno aperto sin da subito tavoli di lavoro per trovare soluzioni concrete al problema.

Prima mossa: proteggere le colonnine ancora da attivare

Una “task force” che ha tra i suoi protagonisti Enel, il più grande player del settore della ricarica pubblica con una presenza capillare a Roma. Attivo in prima linea con proposte per il contenimento di un fenomeno che, vale la pena ricordarlo, parte da lontano coinvolgendo Paesi evoluti sotto il profilo della mobilità elettrica come Scandinavia e Germania. Una delle prime mosse dell’azienda è stata quella di proteggere le colonnine ancora da attivare, installandole senza i cavi o proteggendo gli stessi con film plastici ultra-resistenti. Oltre a questo Enel, con il supporto della divisione security dell’azienda, ha messo immediatamente a disposizione delle forze dell’ordine tutte le informazioni raccolte in merito ai furti. Stabilendo una collaborazione che ha consentito, ad esempio, di arrivare ad arrestare la banda di Ladispoli.

La strategia di Enel: cavi rinforzati, sistemi di allarme, chip per rintracciare il rame…

E’ chiaro che l’obiettivo numero uno è proteggere le colonnine già attive, per le quali si stanno ipotizzando diverse misure. In collaborazione con chi le costruisce, come Alpitronic. Una soluzione su cui si sta lavorando riguarda la possibilità di inserire dei sensori che, avvertendo una manovra anomala sul cavo, facciano scattare la sirena del sistema di allarme. O ancora rivestire i cavi con un materiale come il kevlar, che ostacoli la tranciatura (in alternativa si può blindare il rame con un altro metallo più resistente). O infine, in caso di attacco, predisporre l’uscita di uno spruzzo d’inchiostro, come nei bancomat, o inserire nei cavi un chip che consenta diricostruire gli spostamenti del rame rubato. L’obiettivo di Enel sul lungo periodo è stimolare un approccio di ‘security by design‘, con le prossime infrastrutture di ricarica che potrebbero essere dotate di adeguate protezioni concepite già in fase di progettazione.

