Furgoni elettrici Stellantis (e la C3 Van) al prezzo del diesel







Furgoni elettrici Stellantis al prezzo del diesel fino a giugno. L’offerta riguarda all’intera gamma a parità di equipaggiamento (Citroën Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner). Furgoni medi compresi (Citroën Jumpy, Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert).

Scontata anche la Citroen C3 Van, a 13.900 più Iva

Stellantis Pro One ha lanciato campagna commerciale europea offre veicoli commerciali elettrici allo stesso prezzo dei loro equivalenti diesel. Spiegando di voler “ rafforzare il suo impegno nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti i clienti professionali “. Iteressante notare che in Italia l’offerta si estende anche al segmento delle “ Car Derived ”. Con la Citroën e-C3 Van Urban Range (foto) allo stesso prezzo della versione benzina di C3 Van . L’offerta promozionale in questo caso è di 13.900 euro (IVA esclusa). Con l’IVA si arriverebbe a 16.958 euro, contro i 20.490 euro della versione ‘normale’. “ Con questa iniziativa”, spiegaancora l’azienda, “ Stellantis Pro One mira a supportare attivamente la transizione verso l’elettrificazione. Rimuovendo uno dei principali ostacoli all’adozione: il prezzo di acquisto” . Nei primi due mesi del 2023 la Citroen e-C3 i è piazzata al terzo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia.

Furgoni elettrici Stellantis: i nuovi prezzi (e autonomia fino a 350 km)

La campagna si applica alle gamme di furgoni elettrici compatti e di medie dimensioni di Stellantis Pro One e a parità di allestimento . Quindi Citroën Berlingo e Jumpy, Fiat Professional Doblò e Scudo, Opel Combo e Vivaro, Peugeot Partner ed Expert. Stellantis érp One è convinta così di “garantire ai professionisti la possibilità di scegliere la mobilità elettrica senza compromessi. Beneficiando al contempo della stessa versatilità operativa, capacità di carico utile da 800 kg a 1,5 tonnellate, tipiche dei veicoli diesel. E un’autonomia elettrica fino a 340 km per i furgoni compatti e 350 km per i furgoni di medie dimensioni. Questa iniziativa a livello europeo è disponibile fino alla fine di giugno 2026, rafforzando ulteriormente il ruolo di Stellantis Pro One come partner dei professionisti. “Con questa campagna, Stellantis Pro One compie un passo concreto per supportare i professionisti in ogni fase del loro percorso di elettrificazione“, spiega Eric Laforge, Vicepresidente Senior Globale di Stellantis Pro One. “Offrendo veicoli commerciali elettrici allo stesso prezzo del diesel, rendiamo la mobilità elettrica un’opzione realistica e accessibile per tutti i clienti professionali“.