Furgoni elettrici Nissan in leasing a meno del diesel. Li propone una società slovacca specializzata nella conversione dei veicolo commerciali, la Voltia.

Furgoni elettrici Nissan a 550 euro mese (non in Italia)

I furgoni in questione sono gli eNV200, di cui la Voltia ha realizzato la versione XL, proposto nei listini ufficiali della Casa giapponese. E che ora, grazie alla collaborazione tra Voltia e tre società di leasing europee, si può prendere in leasing per meno di 550 euro al mese. Purtroppo non in Italia, per ora.

La società slovacca non ha menzionato i nomi delle società di leasing coinvolte nell'offerta, che include energia, assicurazione e manutenzione. Con lievi variazioni a seconda della configurazione del veicolo e dei sussidi per veicoli elettrici specifici dei vari Paesi. Limitandosi a spiegare che la tariffa "è il risultato di un approccio innovativo ai valori residui, in combinazione con un periodo di locazione più lungo e bassi costi di manutenzione". Come dicevamo, l'Italia per ora non è compresa nell'iniziativa, ma il segnale è comunque interessante: si può fare concorrenza al diesel anche come costi.

Un veicolo studiato per per logistica interna e consegne

Voltia afferma che le tariffe dei furgoni diesel attualmente oscillano tra i 300 ei 350 euro al mese, oltre a 250-300 euro di costi del carburante. Con l’offerta Voltia, 550 in tutto, i costi di ricarica sono inclusi nel canone. La conversione operata dalla società slovacca fa sì che l’eNV200 diventi un furgone a tetto alto, con un massimo di otto metri cubi di spazio di carico. Un allestimento studiato principalmente per la logistica interna e i servizi di consegna.