Furgoni e barche: il solare di Sono Motors si allarga

Furgoni e barche col fotovoltaico per produrre energia a bordo. Le applicazioni “solari” di Sono Motors si allargano oltre la citycar Sion, in arrivo nel 2022. Altre collaborazioni sono già in corso con MAN Truck & Bus (leggi qui) e EasyMile.

Furgoni e barche / Almeno 20 km di autonomia/giorno in più sull’ARI

L’azienda di Monaco di Baviera ha presentato il suo ultimo prototipo solare insieme ad ARI Motors a Intersolar, la più grande esposizione del solare in Europa. Sono Motors ha installato il fotovoltaica sul cosiddetto ARI 458 Koffaufbau-L, un furgone elettrico leggero per le consegne dell’ultimo miglio e il trasporto urbano. Spiegando: “5 moduli fotovoltaici realizzati con vetro anteriore ultra-sottile e sollecitato chimicamente forniranno fino a 450 watt alle massime prestazioni per dare energia al veicolo. L’integrazione solare darà al veicolo una media giornaliera di 20 km di autonomia aggiuntiva in condizioni meteorologiche normali a Monaco di Baviera. E fino a 48 km in condizioni meteorologiche di picco nei mesi estivi”.

Furgoni e barche / 5 moduli fotovoltaici su tetto e fiancate

La progettazione del primo prototipo prevede l’applicazione della tecnologia fotovoltaica a un veicolo esistente. Pertanto, viene utilizzato il processo VaPV. I cinque moduli fotovoltaici con 54 celle solari e 90 mezze celle sono applicati sul tetto e sulle fiancate del veicolo. L’intera integrazione è progettata per un’elevata efficienza. Sono Motors fornirà pannelli fotovoltaici personalizzati, progetterà il layout di integrazione ed eseguirà l’integrazione meccanica ed elettrica. Garantendo anche la manutenzione. “Le soluzioni di integrazione solare fornite da Sono Motors sono la soluzione perfetta per veicoli leggeri. Ci consentono di ridurre la dipendenza del veicolo dall’infrastruttura di ricarica, nonché di estenderne l’autonomia e ridurre i costi“, spiega Thomas Kuwatsch, CFO di ARI Motors.

Solare anche sulla Wallaby 18: si apre il fronte marino

Sono Motors ha anche annunciato una collaborazione con Wallaby Boats, produttore di barche commerciali, per installare il fotovoltaico sulla Wallaby 18. Si tratta di un’imbarcazione che trasporta personale e materiale per i parchi eolici offshore. “I valori dell’azienda su riduzione del consumo di carburante e promozione di imbarcazioni più ecologiche si adattano bene al primo progetto marittimo di Sono Motors“, si legge in una nota della società bavarese. “I moduli fotovoltaici verranno installati per fornire fino a 5.200 Wp di potenza alla barca. “Questa collaborazione fa avanzare ulteriormente l’obiettivo “solare su ogni veicolo” di Sono. Ed è una chiara dimostrazione delle molteplici applicazioni della tecnologia solare proprietaria dell’azienda”.