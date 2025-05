Furgone diesel o elettrico? Ho avuto il Proace nelle due versioni…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Furgone diesel o elettrico? Andrea ha avuto il Toyota Proace in entrambe le versioni e può dire la sua a ragion veduta. A partire da spesa e consumi.

“Posso inviare un confronto dettagliato tra due furgoni identici (penso si possa applicare a qualsiasi automezzo a patto che siano molto simili). Per poter verificare l’effettiva convenienza sulla base del consumo ‘verificato’ e non su dati indicati dal computer di bordo. Premetto che, come auto, utilizzo da oltre 3 anni una Volkswagen ID.4 elettrica (eccellente vettura)“.

Furgone diesel o elettrico? Ecco quanto spendevo di gasolio…

“Nel 2021 ho acquistato in leasing un Toyota Proace city 1,5 diesel 100 cv a 5 marce (omologo, per non dire identico, dei vari Peugeot Partner, Fiat Doblò e Citroen Berlingo). Ottimo furgone, con cui ho fatto 118.000km, sempre sullo stesso percorso, per 82% in autostrada , 5% urbano e 13% extraurbano. Velocità di crociera sempre impostata sui limiti massimi indicati (130km/h in autostrada, 70 in extraurbano e 50 in urbano). Climatizzatore sempre acceso anche in inverno (tanti lo spengono e si vede dai vetri appannati che si ritrovano), e pochissime variazioni sul tragitto, se non per code per incidenti o traffico:

– 17,63 km/litro consumo medio in 4 anni (verificato tramite carta carburante) ;

– 1,7568€/ costo medio gasolio ( dal sito rivaluta.it).

Per il mio percorso di circa 160 km giornalieri ho consumato in media 9,07 litri di gasolio per una spesa complessiva quotidiana di 15,94€ Iva compresa“.

…e quanto invece mi è costato nella versione elettrica: dal 46 al 56% in meno

“Alla scadenza del leasing, anziché riscattare, mi è stato proposto il nuovo Toyota Proace city electric 100 kw/136 cv. Con batteria da 50 kWh (320 km in WLTP e circa 280km solo in autostrada) allo stesso prezzo del modello a gasolio, promo-Toyota. E, sulla base dell’ottima esperienza elettrica con la vettura di famiglia, mi sono convinto ad accettare. Lo stesso identico percorso, nelle medesime condizioni, per i primi 4.000 km ha ottenuto le seguenti prestazioni:

– 30,9 KWh ricaricati in media ogni giorno ;

– 0,30€/KWh considerando tutte le voci in bolletta;

– 0,23€/KW considerando la sola parte “consumi”

Il consumo giornaliero è quindi di 9,7€ nel primo caso e 7,1€ nel secondo, cioè il 46% in meno nel primo caso e 56% in meno nel secondo. Pertanto penso che non sia possibile nemmeno il paragone, senza contare che in elettrico la guida e soprattutto le code hanno tutto un altro sapore…“.

Furgone diesel o elettrico? Come ho fatto i calcoli

“Complimenti per tutti gli articoli che pubblicate, so già che arriveranno commenti di ogni tipo a questa mia condivisione. Ma l’unica cosa che sento di consigliare a tutti è di provare un’auto elettrica, magari una settimana anzichè 10 minuti dal concessionario. Prima di riportare frasi stupide come: “…al mio amico è successo che...” , ” … mio cugino dice che..“, “… sui giornali dicono che…”.

Ps: piccola informazione sui calcoli: secondo me è errato considerare il costo complessivo della bolletta dividendolo per il numero di KWh consumati. In quanto ( se si richiede la bolletta dettagliata) si può notare che le spese ‘fisse’ non sono imputabili alle ricariche degli automezzi. Chi solitamente spende 180€ in bolletta per 270 KWh consumati ( conto della serva 0,66€/Kwh), si ritroverà 290€ per 874 KWh quando ricaricherà la sua auto elettrica (0,33€/kWh). Bisognerebbe considerare solo le voci che vengono moltiplicate per i consumi (corrispettivi, oneri, costo energia). Cioè 69,39€ nel primo caso , ovvero 0,257€/kWh, e 0,23€/kWh nel secondo“. Andrea

Risposta. Ennesima conferma che, per chi può ricaricare a casa o al lavoro, conti alla mano la convenienza dell’elettrico c’è, eccome. Aspettando che anche i prezzi alle colonnine diventino più umani: qualche passettino è stato fatto, ma serve molto di più…

