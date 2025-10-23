Furbetti in azione anche con questi incentivi?

https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2025/10/banner_web_incentivi.png

Furbetti in azione anche con questa tornata di incentivi? Angelo, un lettore, sostiene di averne le prove e spiega com’è accaduto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Furbetti in azione? “Chiedono il bonus con SPID e auto del prozio…”

“Non vi scrivo perché invidioso di chi possiede un’auto elettrica. Né perché roso dal rancore per non aver avuto accesso a quest’ultima infornata di incentivi. Non ho nemmeno provato ad eseguire la procedura sul portale. Invidia e rancore non mi appartengono. La pena, invece, sì. Pena per questo Paese che, ancora una volta, elargisce fior di soldi pubblici a soggetti nella maggior parte dei casi più che benestanti. Che non hanno esitato ad accedere al portale per l’erogazione dei voucher con 5 o 6 SPID diversi. Coinvolgendo nella procedura il prozio meno abbiente, la cugina di 5° grado con l’ISEE in regola, il pronipote col catorcio da rottamare, ecc. Parlo con cognizione di causa, avendo visto all’opera con le modalità descritte non meno di 2 o 3 soggetti a me prossimi. Che una o due BEV se le potrebbero comprare in contanti.

“Sono gli stessi che si sono rifatte seconda e terza casa con il superbonus 110%”

Tolto qualche operaio o impiegato che proverà a comprarsi la Leapmotor o qualche giocattolo del genere, il grosso dei beneficiari del voucher di Stato è composto da gente che non ne avrebbe affatto bisogno. E che, ancora una volta, mangerà gratuitamente alla mensa messa a disposizione dei più bisognosi. Replicando in piccolo l’immane scandalo del superbonus, che ha mandato in fumo 200 miliardi con i quali i soliti noti si sono ristrutturati seconde (o terze) case. La piena legittimità con la quale questi deprecabili soggetti hanno vinto il rally sugli incentivi non li assolve da una ferma condanna etica e morale. Perlomeno da parte mia. Gente che, mai sazia, pretende addirittura (leggo nel vostro portale) di parcheggiare gratuitamente la BEV su suolo pubblico. Per il solo fatto di non inquinare…“ . Angelo Verbena

Risposta. Qualche dubbio è venuto anche a noi, visto che accaparrarsi il voucher non costava nulla. E hai 30 giorni di tempo per decidere se utilizzarlo o lasciare che scada, senza conseguenze. Ergo: vedremo dal 22 novembre in poi quanti bonus verranno effettivamente esercitati. L’unica cautela predisposta dal ministero contro eventuali furbetti sta nel fatto che l’auto acquistata con l’incentivo non si potrà rivendere prima di due anni. Sufficiente?

