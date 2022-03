Furbetti della ricarica? Si paghi a tempo, non a kWh

Furbetti della ricarica anche a Genova: lasciano l’auto parcheggiata anche quando la batteria è al 100%. Marco propone un rimedio: è praticabile? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Furbetti della ricarica, mal comune anche a Genova: lo stallo diventa un parcheggio

“Vi scrivo nonostante non possieda un’auto elettrica e non abbia intenzione di acquistarne una nel prossimo futuro. Ma allora, che cosa ci scrivi a fare, direte voi… Mi capita talvolta di usare il servizio di Car Sharing a Genova, che sta utilizzando quasi esclusivamente auto elettriche. Le poche termiche rimaste, andranno a scomparire in breve.. Mi è capitato, diverse volte di dover usare le colonnine che, troppo spesso, vengono utilizzate come parcheggio da utenti, che finita la ricarica, usano la postazione come parcheggio. Se invece che far pagare a kWh, le colonnine, fatturassero a minuti, sono sicuro che tanti furbetti, cambierebbero abitudine. A presa inserita… Non è una cattiva idea, secondo me. Che cosa ne pensate? “. Marco Petulicchio.

Una buona idea solo sulla carta: ecco perché

Risposta. Sulla carta sembra un’ottima idea, che le aziende che gestiscono le colonnine sposerebbero subito. Ma ci sono problemi pratici che la rendono difficilmente praticabile. Primo tra tutti: ne verrebbero penalizzati molti automobilisti onesti che hanno vetture elettriche che, anche nelle colonnine da 22 kW, caricano solo a potenze molto più basse. Per costoro una sosta prolungata è purtroppo un obbligo di cui farebbero volentieri a meno. Bisogna prendere atto, però, che queste segnalazioni sono sempre più frequenti. Tanto più nelle città, come Genova, in cui trovare un parcheggio è come vincere la lotteria. Le soluzioni non possono che essere due. La prima: inasprire le penalità che i gestori degli impianti applicano chi occupa la presa dopo avere terminato la ricarica. Penalità già in vigore per esempio nelle Enel X e nei Supercharger Tesla. La seconda è convincere le Polizie Municipali ad applicare la nuova norma del Codice della Strada che sanziona chi occupa lo stallo dopo un’ora dal termine della ricarica. Norma fin troppo tollerante e, nonostante questo, poco applicata.

