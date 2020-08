Fuoribordo elettrico? Yamaha lo vende on-line

Il fuoribordo elettrico? Lo compro on-line. Questa la mossa commerciale di Yamaha Motor. La divisione marina ha messo sul web, oltre alla serie dei fuoribordo termici, i 7 modelli a batteria.

Un’operazione che conferma l’interesse del mercato verso la nautica a emissioni zero.

Una sezione che mette in vetrina il fuoribordo elettrico

Non è una novità. Sul web si trovano tanti motori marini elettrici, in particolare cinesi. Ma è un bel passo per un marchio planetario come Yamaha, che spiega le ragioni di questa scelta commerciale: “Il sito internet della divisione marine di Yamaha Motor cresce e ospita ora una nuova sezione e-commerce dedicata a tutta la gamma di motori portatili da 2.5 a 8 hp e a tutta la line-up di motori elettrici. La volontà è velocizzare il processo d’acquisto, dando così valore al tempo dei clienti, una risorsa che non si può comprare, ma che è sempre più preziosa“. Più vicini al mercato.

Come fare per l’acquisto in pochi click

Un acquisto facile: “Una volta scelto il modello, basteranno pochi click per compilare un form, pagare l’acconto e prenotare il fuoribordo Yamaha desiderato. Sarà poi possibile ritirare il motore presso il concessionario ufficiale Yamaha più comodo, scegliendo fra più di 100 show room sul territorio nazionale“. Poi per il saldo: “Verrà effettuato direttamente presso il concessionario selezionato dall’utente, dove verrà consegnata anche la dichiarazione di potenza e attivata la garanzia. E dove verrà pianificato un programma di manutenzione in base alle ore di utilizzo.”

Il fuoribordo elettrico in sette modelli

Abbiamo scritto dei modelli elettrici del marchio (leggi qui). Sono dedicati a piccoli natanti (è annunciato anche il fuoribordo da 10 kW), ma sono utili per piccoli diportisti, pescatori e per tender di supporto. Sono modelli leggeri, si trasportano facilmente a mano e si stipano nell’auto, facili da usare e che si applicano facilmente al natante. In questo modo è possibile attraversare aree protette, non disturbare la fauna selvatica, non sversare idrocarburi. Insomma il modo più semplice ed economico, costano poche centinaia di euro per godere della natura in modo rispettoso. Qui il link all’e-commerce Yamaha

