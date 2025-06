Fuoribordo elettrici sempre più potenti: i 120 Kw di Huracan Marine

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Huracan Marine alza l’asticella sulla potenza dei motori: intro e fuoribordo. Ha puntato sui 30 kW (leggi) e ora al Salone di Venezia ha presentato il prototipo da 120 kW.

Aumentano le potenze dei fuoribordo elettrici anche per elettrificare barche da lavoro, turistiche e plananti

L’elettrico non è solo il piccolo fuoribordo da pochi kW che sta riscuotendo interesse nel mondo dei piccoli pescatori, dei proprietari di tender e nella piccola vela.

Sempre più anche le barche di taglia maggiore, pensiamo a quelle da lavoro e turistiche, stanno mostrando interesse per la motorizzazione elettrica. Senza dimenticate i diportisti in cerca di alte prestazioni. C’è chi vuole planare in elettrico.

Merito anche dell’evoluzione delle batterie che stanno diventando meno pesanti, ricordiamo i progressi ottenuti da Sealance (leggi), e rendono sostenibile l’adozione di motori elettrici con potenze maggiori.

Franco Moro, un passato ad alta velocità (leggi), lavora da tempo su barche importanti, anche all’estero con i motori da 30 kW (leggi) al Salone di Venezia ha presentato il suo fuoribordo da 120 kW.

Al Salone di Venezia Argon EP120 e gli entrobordo da 50 kW

«Si chiama Argon EP120 da 120 kW (160cv) e pesa 152 chili più «200 Nm di coppia all’albero motore». Numeri importanti: «Sono solo alcuni dei dati che rendono questo fuoribordo il motore giusto per barche dislocanti veloci e plananti fino a 10 metri. Motore ed elettronica sono alimentati in alta tensione a 400V e vengono raffreddati ad acqua attraverso un circuito di raffreddamento interno studiato per massimizzarne l’efficienza in termini di scambio termico».

Le specifiche tecniche

Leandro Scomazzon ha spiegato a Vaielettrico le ultime novità: «Argon EP120 lo stiamo presentando al Salone e presto entrerà in produzione. Siamo partiti da questa valutazione: ci sono barche che richiedono potenze superiori e si può fare anche attraverso un refitting. Sempre più bisogna fare i conti con la navigazione interdetta ai motori termici nelle aree protette».

Una scelta elettrica per un motore potente è quella di Colombo 25, motoscafo elettrico motorizzato Huracan, destinato a chi serve velocità.

La barca di Cantieri di Sarnico è spinta da due motori da 35 kW Huracan Marine, la capacità della batteria è da 70 kWh per una velocità da 19 nodi.

Innovazioni sul lato fuoribordo, ma anche entrobordo. «La nostra gamma di entrobordo permette varie applicazioni. Abbiamo un motore da 40 kW e uno da 50 ideali per sostituire i motori diesel e convertire in elettrico la barca. Le applicazioni vanno dal piede poppiero al sail drive e idrogetto. Il nostro gioiello è per le applicazioni ibride, riusciamo a trasformare i motori diesel Volvo, Hyundai e Mercury aggiungendo il nostro motore elettrico».

Interessante la gestione del sistema: «Con una centralina unica comandiamo sia il motore elettrico che quello diesel e quando quest’ultimo è in funzione ricarichiamo le batterie. Unica manetta – conclude Scomazzon – e si parte in elettrico pian pianino e poi quando si accelera entra il diesel e quando si torna a velocità minori rientra l’elettrico».

