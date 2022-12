Fulvio e Silvio, primo anno elettrico con Corsa e Zoe

Fulvio e Silvio, con due flash, si uniscono ai lettori che raccontano il loro 2022 in elettrico. Abbiamo già pubblicato i resoconti di: Michele con la Ford Mustang Mach-e (qui e nella foto). Carlo con la Tesla Model 3 (qui). Christian e Antonio con la Skoda Enyaq (qui). Guido con la Model 3 SR (qui). Roberto con la Nissan Leaf (qui) e PaoloMariano con la VW ID.3 (anche in questo questo VIDEO) E a voi com’è andata? Raccontatelo a info@vaielettrico.it

Fulvio e Silvio: il primo a 15mila km con la Corsa-e

“Sono Fulvio, con la mia Opel Corsa-e ho raggiunto i 15.0000 km a costo zero manutenzione! Le pastiglie dei freni sono ancora nuove. Spendo 200 euro circa al mese di ricarica e percorro più di 5.000 km . Direi che vado avanti così, senza alcun rimpianto delle auto con il motore termico!”. Fulvio Piacentini

Primo test di consumo al freddo con la Renault Zoe

“Vorrei condividere con voi la mia prima esperienza di viaggio EV. Sono partito per una prova di affidabilità al freddo con la mia nuova Renault ZOE. Da Milano in autostrada fino a Oulx, passo del Monginevro, Briancon e arrivo a Risoul, 285 km. (Vedere scheda altitudini). Rientro con tempo nevoso e temperature vicine allo zero, strada sdrucciolevole. All’andata sosta a Villar Dora per ricarica e pranzo. Al ritorno ricarica a Guillestre, nei pressi della Posta, per una commissione, 0,35€ kWh. Sosta per ricarica e pranzo a Vaie. La ZOE si è comportata bene anche con temperature basse. Il consumo è stato elevato in autostrada, soprattutto senza la modalità ECO. È comunque un’auto da usare per spostamenti più limitati ed è per questo che l’ho acquistata. Saluti“. Silvio Perego