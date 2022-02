Fulminea star all’Advanced E-Motor di Berlino. Il Ceo di Automobili Estrema, Gianfranco Pizzuto, ha presentato la hypercar elettrica nella rassegna tedesca

Fulminea star nel simposio sui motori EV

Pizzuto era l’unico italiano tra i costruttori presenti al 9° convegno “Advanced E-Motor Technology 2022”, terminato il 24 febbraio. All’incontro erano presenti marchi quali Audi, Volkswagen e Renault, oltre che rappresentanti dell’intera filiera della mobilità elettrica. Il simposio si propone di discutere le strategie per la tecnologia futura dei motori elettrici, al fine di ottenere le migliori prestazioni. E di capire come aumentare l’efficienza attraverso un approccio olistico. Scoprendo come ridurre i costi di produzione utilizzando materiali alternativi ai magneti in terre rare per motori EV e HEV. “Con Fulminea proponiamo una innovativa simbiosi tra motore elettrico, batterie allo stato solido e supercondensatori che ci consentiranno un rapporto peso/potenza finora inimmaginabile. Questo laboratorio tecnologico su ruote deve il suo successo anche a un design strepitoso, che ha ricevuto apprezzamenti ovunque”.

Estrema diventa ambassador del made in Italy

“Che una start up come Automobili Estrema sia invitata a parlare con i leader del’industria europea dell’auto elettrica è un riconoscimento importante”, ha detto ancora Pizzuto. La hypercar Fulminea di Automobili Estrema è stata scelta dal Ministero degli Esteri per una campagna di promozione del Made in Italy organizzata dall’ICE/ITA. La campagna è in corso di pubblicazione sui maggiori media internazionali. La stessa Fulminea sarà esposta allo stand di Bieffe Project il 12 e 13 aprile in occasione di E-Tech Europe 2022, alla fiera di Bologna. Bieffe è partner di Estrema da settembre 2021 per lo sviluppo di carrozzeria interni. Fondato nel 2020 da Pizzuto, Automobili Estrema è un brand nuovo, costruttore di auto di nicchia, specializzato in hypercar e supercar elettriche ad alte prestazioni.

