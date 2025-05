FSD Tesla, VW ID.2, R4 e Mole Urbana: i flash

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

FSD Tesla: in arrivo la nuova versione della guida autonoma – Nuove batterie (meno costose) per la Volkswagen ID.2 – La Renault4 in versione Savane 4×4 – Mole Urbana: il lancio in settembre a Napoli / La settimana in 4 flash.

FSD Tesla: nuovo sistema in arrivo, con test a Parigi e Amsterdam

Tesla sta testando la funzione Full Self-Driving FSD (Supervisionato) in Europa, in vista del lancio per i clienti. Dopo aver mostrato le capacità del sistema per le strade di Amsterdam (qui il VIDEO), è stato messo in rete un nuovo filmato in cui una Model 3 di produzione affronta uno degli scenari stradali più impegnativi.Ovvero la rotonda dell’Arco di Trionfo, a Parigi. Con le sue 12 vie radiali e l’intenso traffico, Place de l’Étoile genera stress per molti automobilisti in visita alla capitale francese, una delle rotonde più impegnative d’Europa.

“Nel nuovo filmato si vede come il Full Self-Driving (Supervisionato) affronta in sicurezza questo scenario“, scrive Tesla. “Reagendo ai veicoli e motocicli vicini, navigando in modo efficiente e mostrando le corrette segnalazioni agli altri utenti della strada. Offrendo al contempo un’esperienza di guida fluida per i passeggeri. Su X sono stati caricati i due Video girati a Parigi, visibili qui e qui.

Nuove batterie (meno costose) in casa VW, al debutto sulla ID.2 nel 2026

Arriva una nuova generazione di batterie meno costose in casa Volkswagen. Dovrebbe debuttare l’anno prossimo nella nuova citycar elettrica, la ID.2 e adotterò per la prima volta in casa VW in Europa la chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato).

Con il nuovo modello la marca tedesca inaugurerà la piattaforma dedicata MEB A0, con un’evoluzione delle batterie chiamata a sua volta MEB Plus. Quest’ultima verrà poi estesa alle versioni meno costose di ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7, con l’assemblaggio Cell-to-Pack. Rispetto alle NMC in uso attualmente, le LFP dovrebbero garantire costi minori, maggiore durata e tempi di ricarica più contenuti. La Volkswagen ha confermato anche di recente che il prezzo d’attacco della ID.2 non supererà i 25 mila euro.

È già tempo di versioni per la R4: ecco la Savane 4×4

È già tempo di versioni speciali della R4, appena lanciata sul mercato. Renault 4 Savane 4×4 Concept sarà svelata ed esposta in occasione del Roland-Garros, gli Internazionali di Francia di tennis. Sullo stand della Marca, una vetrina per centinaia di migliaia di spettatori, ci saranno anche la Renault 5 Turbo 3E e la serie speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros. La Renault 4 Savane 4×4 Concept è dotata di un secondo motore elettrico sul retrotreno per disporre della trazione integrale e affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Operatore ufficiale dei servizi di trasporto di Roland-Garros, Renault metterà a disposizione degli organizzatori una flotta di ben 187 veicoli. Composta essenzialmente da Scenic E-Tech Electric e Rafale Full Hybrid E-Tech. Due navette a guida autonoma 100% elettriche al servizio degli spettatori garantiranno il collegamento tra Porte d’Auteuil ed il villaggio.

Mole Urbana, ci siamo: il lancio sarà a Napoli in settembre

Ora c’è una data per il lancio commerciale di Mole Urbana, il rivoluzionario veicolo toralmente made in Italy ideato dal designer Umberto Palermo. La presentazione avverrà a metà settembre a Napoli e sarà il coronamento di un lungo lavoro di gestazione vissuto soprattutto sull’asse Torino-Marche.

Nei giorni scorsi Palermo ha ribadito l’importanza di affiancare agli annunci sugli avanzamenti del progetto elementi tangibili. Come video e immagini che mostrino l’avvio della produzione del quadriciclo da parte della filiera coinvolta. Nonché il completamento dello stabilimento produttivo di Orbassano, “ormai pienamente operativo“. Quanto alla possibilità di sviluppare un veicolo in categoria M1, omologato quindi tra le auto, Palermo ha definito probabili futuri sviluppi in questa direzione. Sempre nel solco tracciato da Mole Urbana.