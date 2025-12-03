FSD Tesla: dimostrazione su strada col sindaco di Roma

FSD Tesla: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha testato le capacità della guida assisitita di ultima generazione. È il primo sindaco italiano a farlo.

FSD Tesla: a bordo il sindaco Gualtieri e l’assessore Patané

Con il sindaco anche l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, per una dimostrazione effettuata”affrontando le complessità tipiche delle nostre strade”. Ne ha dato notizia un post pubblicato su X da Andrea Stroppa, personaggio vicino a Elon Musk. “Durante la prova, condotta a bordo di un veicolo Tesla, il sistema Full Self-Driving (Supervised) è stato utilizzato in contesti tipici della viabilità urbana romana”, si legge nel post. “Incroci complessi, rotatorie, attraversamenti pedonali e la compresenza di auto, biciclette e altri utenti della strada. Per mostrare le funzionalità di guida assistita basate su software”. Secondo i dati Tesla, il sistema Full Self-Driving (Supervised), “se impiegato con la corretta supervisione del conducente, può ridurre fino a 7 volte il rischio di collisioni gravi… Evidenziando il potenziale delle tecnologie avanzate di assistenza alla guida nel contribuire alla prevenzione degli incidenti“.

Il ruolo di Andrea Stroppa, l’italiano più vicino a Elon Musk

Il post ricorda che il Full Self-Driving (Supervised) non sostituisce il conducente: “È un sistema di assistenza che richiede attenzione costante e mantiene il conducente pienamente responsabile. Le sue capacità si basano su modelli di intelligenza artificiale sviluppati grazie a miliardi di km percorsi dalla flotta globale Tesla. E su continui aggiornamenti software“, ha spiegato Stroppa. Colpisce il fatto che il test sia stato gestito da Stroppa e non dalla struttura italiana di Tesla. Ma si sa che l’informatico romano, 31enne, è molto vicino a Elon Musk, per le quali ha gestito anche le visite del patron di Tesla a Giorgia Meloni. Ed è un po’ un’eminenza grigia del marchio americano in Italia, oltre che di tutti gli altri interessi di Musk, a cominciare da Starlink.

