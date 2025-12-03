Premium

FSD Tesla: dimostrazione su strada col sindaco di Roma

FSD Tesla: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha testato le capacità della guida assisitita di ultima generazione. È il primo sindaco italiano a farlo. 

fsd teslaFSD Tesla: a bordo il sindaco Gualtieri e l’assessore Patané

Con il sindaco anche l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, per una dimostrazione effettuata”affrontando le complessità tipiche delle nostre strade”. Ne ha dato notizia un post  pubblicato su X da Andrea Stroppa, personaggio vicino a Elon Musk. “Durante la prova, condotta a bordo di un veicolo Tesla, il sistema Full Self-Driving (Supervised) è stato utilizzato in contesti tipici della viabilità urbana romana”, si legge nel post. “Incroci complessi, rotatorie, attraversamenti pedonali e la compresenza di auto, biciclette e altri utenti della strada. Per mostrare le funzionalità di guida assistita basate su software”.  Secondo i dati Tesla, il sistema Full Self-Driving (Supervised), “se impiegato con la corretta supervisione del conducente, può ridurre fino a 7 volte il rischio di collisioni gravi… Evidenziando il potenziale delle tecnologie avanzate di assistenza alla guida nel contribuire alla prevenzione degli incidenti“.

Tesla FSD
Andrea Stroppa con Elon Musk.

Il ruolo di Andrea Stroppa, l’italiano più vicino a Elon Musk

Il post ricorda che il Full Self-Driving (Supervised) non sostituisce il conducente: “È un sistema di assistenza che richiede attenzione costante e mantiene il conducente pienamente responsabile. Le sue capacità si basano su modelli di intelligenza artificiale sviluppati grazie a miliardi di km percorsi dalla flotta globale Tesla. E su continui aggiornamenti software“, ha spiegato Stroppa. Colpisce il fatto che il test sia stato gestito da Stroppa e non dalla struttura italiana di Tesla. Ma si sa che l’informatico romano, 31enne, è molto vicino a Elon Musk, per le quali ha gestito anche le visite del patron di Tesla a Giorgia Meloni. Ed è un po’ un’eminenza grigia del marchio americano in Italia, oltre che di tutti gli altri interessi di Musk, a cominciare da Starlink.

