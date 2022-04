Frutta e verdura, droni e robot. A Rimini (4/6 maggio)

Frutta e verdura più sostenibili grazie alle macchine agricole elettriche. Lo abbiamo visto a Fieragricola, nel convegno organizzato da Vaielettrico, ora a Macfrut (4-6 maggio al Rimini Expo Center) si darà spazio all’agricoltura 4.0 con obiettivo green.

Nella fiera riminese viene dato spazio ad agricoltura di precisione, biotecnologie e biomateriali e soluzioni di robotica. Prevista un’area espositiva, a fianco del campo prova, dove saranno in vetrina le proposte di una decina di start up. Un progetto promosso da Unibo, Tecnopolo Forlì-Cesena e Ri.Nova, in collaborazione con Crédit Agricole Italia.

Dai droni alla robotica

Tra le proposte in vetrina c’è quella di Agrobit con servizi di telerilevamento da drone e sensori multispettrali e termici per ottimizzare l’utilizzo di agrofarmaci, acqua e concimi in campo. Il concetto è dare i trattamenti dove servono con risparmio di risorse ed energia.

Lo stesso sentiero è percorso da iFarming che punta sui sensori per rilevare parametri utili per ottimizzare, quindi risparmiare, la gestione del campo.

La robotica applicata all’agricoltura – su Vaielettrico abbiamo documentato tre storie del bolognese con FarmDroid, Dino e il frutteto elettrico di Cadriano – è rappresentata da XAgriFly che oltre la gestione dei droni presenta la piattaforma quella dedicata ai veicoli terrestri a guida autonoma per irrorazione, semina e fertilizzazione del suolo.

Metos Italia propone una gamma di sistemi di monitoraggio (IoT) per il pieno campo e le serre: stazioni agrometeorologiche, sensori per l’umidità del suolo, trappole elettroniche per il monitoraggio insetti e sistemi di supporto alle decisioni.

Ancora droni con Consorzi Agrari d’Italia – ospiti al nostro convegno di Fieragricola – che presenta le sue soluzioni sempre dedicate ad ottimizzare l’uso delle risorse.

