Friuli elettrico: 522 mezzi e ricariche alla PA

Friuli elettrico: è partita la gara (scadenza 27 maggio) per fornire 522 mezzi a noleggio con 200 punti di ricarica alle pubbliche amministrazioni.

Friuli elettrico: parte la gara per Comuni, Università, Consorzi, Aeroporto…

Trieste dà l’esempio, lanciando il servizio di mobilità Noemix e coinvolgendo gli enti pubblici regionali a appartenenti al PA Panel. Di suo la Regione ci mette 20,5 milioni, con cui è stata aperta una gara d’appalto (scadenza 27 maggio) per assegnare un servizio chiavi in mano. La fornitura di mezzi è articolata in 447 auto a 5 posti, 35 a 2 posti, 33 autocarri a a 2 posti e 7 combi da 2 a 7 posti. Le ricariche sono invece divise tra 124 colonnine e 76 wall-box. Il bando prevede anche la messa in opera di una piattaforma online di gestione della flotta della Pubblica Amministrazione. Gli aderenti (Comuni, Università, Consorzi, Agenzie Regionali, Porti e Aeroporti) hanno stipulato una convenzione con la Regione. Conferendo a quest’ultima piena delega per l’affidamento del servizio di mobilità, in modo da avere una gestione unitaria. Un bell’esempio del fare squadra.

Auto, furgoni e ricariche in servizio da fine 2022