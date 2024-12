Friuli e Croazia: confronto imbarazzante nelle ricariche

Friuli e Croazia: terre vicine, in cui però il confronto sui costi di ricarica è imbarazzante. Lo fa presente, con amarezza, un lettore di Udine. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ho due auto elettriche e produco l’energia da fotovoltaico a casa…”

“Sono un automobilista passato da un anno all’elettrico con ben due automezzi in dotazione al nucleo famigliare, ovvero il 100% del parco macchine di proprietà. La scelta é stata corretta. Dovendo cambiare le auto ormai vetuste e avendo realizzato un impianto fotovoltaico per il fabbisogno famigliare, mi sono immediatamente accorto che buona parte della energia prodotta veniva ceduta al Gestore. Con una remunerazione quasi nulla. Avevo aderito al Superbonus a fine 2022, che mi ha obbligato al cosiddetto Ritiro Dedicato, il cui compenso rispetto alla energia immessa in rete é irrisorio rispetto al costo di acquisto della stessa. Pertanto ho ritenuto di utilizzare tutta l’energia prodotta e non consumata per la mia abitazione per abbattere i costi delle due auto. Al momento con un impianto da 5,25 kW e produzione complessiva di 4.200 kWh annui (l’impianto é posizionato ad est), riesco a coprire l’85% della spesa di auto termiche dello stesso segmento“.

“Ma alle colonnine il confronto nei prezzi tra Friuli e Croazia è impietoso: partono da 0,29 al kWh”

“ Ma il fatto grave é che nella nostra regione, ormai terra di conquista di svariate multinazionali che hanno trasformato migliaia di ettari di campagna fertile in enormi parchi fotovoltaici, non vi é stata alcuna riduzione sui prezzi dell’energia alla colonnina pubblica. Anzi, come accade da sempre nel nostro Friuli Venezia Giulia per i combustibili fossili, il prezzo del kWh é decisamente più vantaggioso nei limitrofi paesi confinanti di Slovenia e Croazia. Rispettivamente 0,39 al kWh nel primo e addirittura 0,29 kWh nel secondo, in corrente alternata. Da ex amministratore pubblico mi vien da dire che finché la politica non la smetterà di favorire esclusivamente le speculazioni in ogni settore della vita pubblica, per le ovvie ragioni legate al consenso, non potremo mai costruire un paese che nel rispetto della transazione energetica, abbia a cuore il benessere e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini “ . Roberto Fedele, Udine

Chiunque metta piede oltre confine, a est (in Croazia) o a ovest (in Francia) trova il confronto nei prezzi di ricarica imbarazzante. E questo resta il vero motivo del ritardo dell'Italia sul fronte delle vendite di auto elettriche. Ci sono lettori (qui la mail) che propongono di destinare eventuali incentivi pubblici non all'acquisto dell'auto, ma all'abbassamento dei prezzi alla colonnina. Comunque sia, il governo deve trovare il modo di intervenire: convochi i grandi gestori per capire come eliminare questa disparità col resto d'Europa. Disparità molto più forte della differenza nei prezzi dell'energia che paghiamo per i consumi di elettricità a casa.