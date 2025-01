Fringe benefit sulle auto aziendali: Tesla esente, una Panda no

La rimodulazione della tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali (leggi) in uso promiscuo avrà un effetto sorprendente: una Tesla Model 3 Long range sarà esente, una Panda 0.9 Twin Air 85 cv no. In altre parole, optando per l’auto elettrica, il dipendente assegnatario non pagherà nulla sulla quota di reddito in natura relativo all’ utilizzo per scopi personali, mentre pagherà cifre anche consistenti se sceglierà un’auto premium termica. Un incentivo che potrebbe decisamente funzionare come ci spiega Simone Decè, Dottore Commercialista & Revisore legale dei conti.

di Simone Decè

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità riguardanti la tassazione dei fringe benefit (i.e. compenso in natura) relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo di veicoli a basse emissioni e nello specifico i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.

È utile premettere che nessuna modifica è intervenuta relativamente alla deducibilità dei costi in capo alla società concedente gli autoveicoli che rimangono deducibili nella misura del 70%, se concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, senza distinzione in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.

Nuove aliquote di imposizione fiscale

Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, le percentuali di imposizione fiscale sono state ridefinite in base al tipo di alimentazione del veicolo:

-Auto completamente elettriche: 10% del costo chilometrico;

–Ibride plug-in: 20% del costo chilometrico;

–Altre alimentazioni (benzina, diesel, mild hybrid, full hybrid, bifuel a metano o GPL): 50% del costo chilometrico.

Precedentemente a tale modifica, si segnala che la misura del fringe benefit era basata sulla percentuale di emissioni di CO2 e le percentuali erano più elevate (per fare un esempio un’autovettura completamente elettrica costitutiva fringe benefit nella misura del 25%).

Si ricorda che il costo chilometrico è definito annualmente e analiticamente, in base alla tipologia di veicolo posseduta, dalle tariffe ACI. Queste ultime, per il 2025, sono state anch’esse oggetto di pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024.

Calcolo del fringe benefit

Il valore del fringe benefit si determina moltiplicando il costo chilometrico, stabilito annualmente dalle tabelle ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, applicando poi la percentuale prevista in base all’alimentazione del veicolo (i.e. il 10% ovvero il 20% ovvero il 50%).

Soglia di non imponibilità per i fringe benefit

Allo stesso tempo, con la Legge di Bilancio 2025, sono state prorogate le soglie di esenzione fiscale per fringe benefit, già previste per il 2024, per il triennio 2025-2027 come di seguito:

 Euro 1.000,00 per i lavoratori dipendenti senza figli a carico;

 Euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Pertanto, se il valore complessivo dei fringe benefit concessi supera queste soglie, l’intero importo diventa imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Caso operativo

Dal punto di vista pratico, è utile effettuare un esempio con due tipologie di auto, diverse nella trazione.

Nello specifico verranno prese ad esempio una Tesla Model 3 Long Range 79 KWH AWD (veicolo, come noto, a trazione completamente elettrica) e una Fiat Panda 0.9 TwinAir T 85 CV(veicolo a benzina).

Indubbiamente due veicoli anche di costo differente per un’azienda. Tuttavia il caso

pone luce esclusivamente sulla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente.

Tesla Model 3 Long Range 79 KWH AWD

 Costo chilometrico: 0,5263 €/km (secondo le tabelle ACI 2025);

 Calcolo fringe benefit: 0,5263 €/km × 15.000 km × 10% = 789,45 € annui.

Applicazione della soglia di esenzione:

 Dipendente senza figli a carico: fringe benefit imponibile (supera la soglia di 1.000 €).

 Dipendente con figli a carico: fringe benefit non imponibile (inferiore alla soglia di 2.000 €).

Fiat Panda 0.9 TwinAir T 85 CV

 Costo chilometrico: 0,3566 €/km (secondo le tabelle ACI 2025).

 Calcolo fringe benefit: 0,3566 €/km × 15.000 km × 50% = 2.674,5 € annui.

Applicazione della soglia di esenzione:

 Dipendente senza figli a carico: fringe benefit imponibile (supera la soglia di 1.000 €);

 Dipendente con figli a carico: fringe benefit imponibile (supera la soglia di 2.000 €).

Considerazioni per le aziende

La Legge di Bilancio 2025 pone, pertanto, un nuovo stimolo alle imprese affinché rivedano le proprie flotte aziendali, considerando l’adozione di veicoli elettrici o ibridi plug-in per beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali e contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Si ribadisce che il presente contributo analizza esclusivamente la revisione del sistema di tassazione legato ai fringe benefit. Tuttavia, nell’acquisto di un’autovettura aziendale, le imprese debbono tener conto dei limiti di deducibilità del costo di acquisto/noleggio e di utilizzo da riferirsi sia alle imposte dirette e IVA.

