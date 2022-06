Frenate indesiderate: indagine su Tesla

Frenate indesiderate: negli USA parte l’indagine su Tesla. Ora i reclami all’autorità di controllo sono 758 e se ne interessa lo stesso Governo Federale.

Frenate indesiderate: si indaga su 758 reclami

Il problema è legato a un fenomeno di improvvise frenate che, secondo i reclami, sarebbero avvenute in modo ingiustificato, senza alcun pericolo. Causando tamponamenti o altri problemi. In particolare quando il pilota automatico, Autopilot, era inserito. Ora si è saputo che il 4 maggio la Nayional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha inviato a Tesla una nuova “richiesta di informazioni” di 14 pagine. Sollecitando la Casa di Elon Musk a fornire tutte le segnalazioni di automobilisti che hanno ravvisato il problema. Nonché notizie di incidenti, lesioni, decessi e richieste di risarcimento danni. La NHTSA vuole anche sapere se effettivamente l’Autopilot era attivo durante questi incidenti. Tesla ha tempo fino a lunedì 20 giugno per rispondere, ma data l’ampiezza e la complessità del caso è probabile che chieda e ottenga una proroga.

Un anno fa Tesla assolta per “accelerazioni indesiderate”

In passato per Tesla si era parlato di un fenomeno opposto: “unintended accelerations“, ovvero di improvvise accelerazioni non volute dal guidatore. Con segnalazioni negli Stati Uniti e in Cina. Ma l’indagine si era chiusa nel gennaio 2021 con un nulla di fatto : gli episodi erano stati attribuiti dalla stessa NHTSA a “errore umano“. In autunno è stato aperto questo nuovo fascicolo. Tesla, secondo i media USA, è stata costretta a ripristinare la versione 10.3 del software beta Full Self-Driving (FSD), il sistema avanzato di assistenza alla guida. Questo per problemi con avvisi di collisione in avanti e frenate impreviste. A febbraio i reclami erano già 345, coinvolgendo Model 3 e Model Y, senza però segnalazioni di incidenti, feriti o decessi. Il problema potrebbe essere sorto alla decisione di Tesla di rimuovere i sensori radar dai nuovi veicoli. Dopo che lo stesso Musk aveva annunciato di voler fare affidamento solo sulle telecamere per alimentare il sistema di assistenza alla guida.