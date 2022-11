Frenate difettose? Macché, Tesla vince la causa che la opponeva in Cina a un cliente che aveva pubblicizzato sui media il presunto e pericoloso difetto.

Frenate difettose? Un cliente cinese all’attacco

L’uomo che aveva intentato la causa, mister Wen, proprietario di una Tesla Model X, ha dovuto scusarsi pubblicamente e pagare a Tesla un risarcimento per il danno d’immagine. In un canale televisivo cinese aveva definito il Suv americano un “giocattolo suicida”, cosa che ovviamente non era piaciuta al brand, che realizza in Cina buona parte delle vendite. Era così partita una denuncia per diffamazione, a fronte della quale la testimonianza dell’uomo è stata ritenuta carente e non tale da suffragare con prove le sue accuse. In pratica mister Wan sosteneva di avere visto la sua Tesla Model X decelerare improvvisamente da 100 km/h a 60 km/h, come se avesse frenato. Ma senza che lui avesse toccato alcun comando. E che questo lo aveva posto in una situazione di pericolo.

Ma Tesla querela e vince: multato e condannato a scusarsi

Wen aveva anche aggiunto di non avere avuto alcun supporto da Tesla dopo l’episodio. Ma il costruttore è stato in grado di dimostrare che ciò era falso. E che il cliente aveva ricevuto una chiamata dal team locale del marchio lo stesso giorno del problema, per capire cosa fosse successo. Inoltre, Tesla aveva chiesto di poter ispezionare il Model X di Wan per individuarne eventuali malfunzionamenti. Ma l’automobilista aveva rifiutato ogni richiesta del produttore. I tribunali cinesi di solito sono piuttosto benevoli con le parti locali nei processi che le oppongono a controparti straniere. Ma in questo caso il giudice ha stabilito che i commenti di Wan avevano “abbassato il rating sociale” di Tesla. Ledendo il “diritto alla buona reputazione” del marchio. Il cliente ha dovuto così pagare circa 1.400 euro e fare un pubblico mea culpa.

