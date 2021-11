Frenate anomale sulle Tesla con l’Autopilot inserito

Frenate anomale sulle Tesla quando l’Autopilot è inserito. La segnalazione del ripetersi di casi viene dal sito americano Electrek, ben informato su Tesla.

Frenate anomale, segnalati più casi negli Usa

Si chiama “phantom braking“, “frenata fantasma”, e consiste nell’arresto improvviso dell’auto da parte del pilota automatico, senza che nulla induca a farlo. È l’opposto di un fenomeno segnalato in passato sempre per le Tesla, le cosiddette , unintended accelerations, accelerazioni non volute. Ne nacque un’indagine, conclusa con un nulla di fatto. Qui l’auto frena all’improvviso senza che davanti si presentino ostacoli: né l’attraversamento di un pedone o un ciclista, né il sopraggiungere di un semaforo o di uno stop. Evidentemente il sistema rileva erroneamente un oggetto sulla strada e blocca l’auto per evitare una collisione di cui non esiste pericolo. E il pericolo diventa piuttosto quello di essere tamponati dai veicoli che seguono, “spiazzati” dall’improvvisa inchiodata. Nelle ultime settimane, Electrek ha ricevuto molte segnalazioni dai proprietari di Tesla che affermavano di aver sperimentato lo sgradito fenomeno. E lamentele sono arrivate anche all’ente americano per la sicurezza stradale, l’NHTSA.un

Problema legato a un aggiornamento del software?

Una di queste segnalazioni parla di “esperienze orribili, con il controllo della velocità di crociera che frenava senza motivo apparente con niente davanti, né macchine che passavano. Con rallentamenti o, in alcuni casi, la pressione dei freni PIENA che ci mette in pericolo di essere tamponati”. Un altro proprietario di Tesla ha scritto: “Durante la guida con il cruise control, il veicolo a volte frena improvvisamente per ragioni sconosciute. In un caso ero preoccupato che l’auto che mi seguiva avrebbe colpito la mia auto o sarebbe stata costretta a intraprendere altre manovre tali da causare un incidente. Quando ho contattato Tesla in merito alla mia preoccupazione, hanno detto qualcosa sull’evoluzione del programma software... nessuna soluzione disponibile”. Electrek collega l’emergere del problema con un aggiornamento software effettuato da remoto a maggio, ma nelle ultime settimane il ripetersi di casi si sarebbe accentuato. Probabile l’apertura di un’indagine per valutare la fondatezza delle lamentele.