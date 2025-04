Frenata Lamborghini sull’elettrico: barra sull’ibrido plug-in

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Frenata Lamborghini sull’elettrico: l’azienda bolognese (del gruppo Audi-Volkswagen) corregge i piani e punta la barra sull’ibrido plug-in.

Frenata Lamborghini: è ancora presto per una EV, secondo il n.1 Winkelmann

È stato il numero uno della Casa del Toro, Stephan Winkelmann, ad annunciare il cambio di rotta in un’intervista a Repubblica. “È oggettivo che la curva dell’accettabilità delle vetture elettriche ha una crescita più piatta di quel che ci si aspettava qualche anno fa“, ha detto il top manager. “Ci si aspettava un andamento diverso. Questo vale sia per il mercato globale automotive, ma ancora di più naturalmente per le vetture supersportive. Per questo motivo in Lamborghini abbiamo deciso di rivedere i piani dell’Urus che seguirà l’Urus SE di oggi. Non sarà una vettura elettrica, ma faremo un altro plug-in hybrid“. Decisione diversa rispetto a quella presa dalla Ferrari, che invece ha confermato per la seconda parte di quest’anno la presentazione del suo primo modello elettrico.

Strategia opposta rispetto alla Ferrari, che ha ormai pronta la prima elettrica

Elettrico accantonato a Sant’Agata bolognese, dunque? No, a sentire Winkelmann si tratta solo di un rinvio più avanti nel tempo: “Sì, l’elettrica Lamborghini arriverà alla fine del decennio“, ha aggiunto il presidente. “E sarà una vettura aggiuntiva alla gamma attuale, con una clientela che pensiamo anche diversa da quella attuale“. Il top manager tedesco rivela che si tratterà di “una 2+2 a due porte, ma sul design stiamo valutando diverse ipotesi. Partiamo da una potenza di un Megawatt, cioè circa 1.360 Cv, poi si vedrà“. Con calma, quindi, perché secondo Winkelmann “non è ancora il momento giusto“. Vedremo l’anno prossimo, con l’accoglienza che verrà riservata alla prima elettrica del Cavallino, se ha ragione lui o se invece i tempi giusti li hanno scelti a Maranello.

