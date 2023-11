Più autonomia (17%) con la frenata elettrica di ZF

ZF ha presentato a Next Generation Mobility Day di Shanghai il primo sistema di frenata elettrica, dove la forza frenante è generata da quattro motori elettrici nelle ruote anziché da un sistema idraulico. I quattro motori sono azionati da una connessione by wire e secondo l’azienda l’innovazione presenta vantaggi di costo, flessibilità, efficacia e, nei veicoli elettrici, miglior recupero di energia in frenata.

La frenata “a secco” con 4 motori elettrici nelle ruote

Il sistema frenante è stato sviluppato per il mercato globale nei centri di ricerca di ZF in Cina, Stati Uniti e Germania.

«Il nostro sistema frenante a controllo puramente elettrico rappresenta un’aggiunta significativa al nostro portfolio di sistemi interconnessi per lo chassis _ dichiara Holger Klein, CEO of ZF Group _. Con tali sistemi by-wire, stiamo aprendo la strada a una nuova era del vehicle control».

I segnali del freno dal pedale al motore elettrico sono trasmessi in modo puramente elettrico (brake-by-wire) ma secondo l’azienda la sensazione di frenata è la stessa di un freno idraulico. La sicurezza della trasmissione e del processamento dati così come la fornitura di energia ai motori elettrici è garantita dalla duplicazione (ridondanza) di tutte le connessioni e dei sistemi, come nei sistemi by-wire in aviazione.

Spazio di frenata ridotto, meno polveri sottili nell’aria

Rispetto ai tradizionali sistemi, il nuovo sistema di frenata elettrica brake-by-wire, come l’Integrated Brake Control (IBC), consente di ridurre gli spazi di frenata e ridurre i costi di manutenzione per la sostituzione dei liquidi.

In occasione di una frenata automatica di emergenza, a una velocità di 100 km/h, lo spazio di frenata può essere di 9 metri inferiore rispetto a quello di un sistema frenante tradizionale. Le vetture elettriche, poi, riescono a guadagnare fino al 17% in più di autonomia grazie a un migliore recupero dell’energia in frenata.

La frenata elettrica messa a punto da ZF offre anche vantaggi ambientali, riducendo praticamente a zero le coppie di attriti residue dovute al contatto minimo tra le pastiglie e i dischi. Il risultato è di minori emissioni di polveri PM2,5 metalliche dovute all’abrasione del freno.

Infine si riducono «in modo significativo i costi di assemblaggio e logistici durante la produzione del veicolo».

