Frenata delle elettriche nelle vendite in Europa: a maggio calo del 10,8%, con la quota sulle immatricolazioni totali scesa dal 15,2% del 2023 al 13,9%.

Frenata delle elettriche: crollo in Germania, Italia sempre giù

In particolare sono stati due grandi mercati come Germania e Italia a frenare le vendite complessive di auto a batterie. Sulla piazza tedesca si è assistito ad un vero e proprio crollo, -30,6%, legato in gran parte alla cancellazione degli incentivi. E anche al netto calo di vendite di Tesla. Mentre da noi l’arretramento è stato del 18,3%, qui per un mercato bloccato in attesa degli incentivi, poi scattati il 3 giugno e bruciati in un amen. Ora si tratta di capire che cosa farà il governo italiano, mentre in Germania i costruttori sono tornati all’attacco del governo. Secondo Reinhard Zirpel, presidente dell’associazione tedesca delle Case auto, “il crollo di maggio delle immatricolazioni dei veicoli completamente elettrici è massiccio. E sono ora necessari piani politici e contromisure per ripristinare la fiducia dei consumatori sulla mobilità elettrica”.

Il flop delle EV frena tutto il mercato: “Servono interventi”

Le considerazioni di Zirpel, spiega Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, valgono anche per l’Italia. Nella graduatoria della diffusione di auto elettriche non siamo all’ultimo posto nell’Europa Occidentale, ma poco ci manca. La quota delle auto a batterie è stata pari al 3,6%, contro il 4,1% dello stesso mese del 2023 e contro il 13,9% dell’intera Europa Occidentale. Il tonfo delle elettriche ha pesato anche sulle vendite complessive di auto in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). Le immatricolazioni sono state 1.092.901, in calo del 2,6% su maggio 2023 . Il bilancio dei primi 5 mesi dell’anno resta comunque positivo: le auto vendute nel Vecchio Continente sono state 5.569.024 con una crescita del 4,6% rispetto al 2023.

“L’auto elettrica? È stato solo un errore, torno al diesel”. Guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano