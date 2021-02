Free2Move lancia il suo Trip Planner. E il viaggio elettrico è servito

Free2Move presenta la funzione Trip Planner, integrata al sistema infomediale dei veicoli 100% elettrici oppure ibridi plug-in Peugeot, DS Automobiles, Opel e Citroën. Inserita nella nuova app Free2Move “all in one”, consente di pianificare le soste per la ricarica, ottimizzando i percorsi in base a diversi parametri.

A portata di mano 200 mila stazioni di ricarica

Trip Planner sfrutta le oltre 220.000 stazioni di ricarica elettrica sul territorio europeo. Identifica automaticamente la posizione corrente come punto di partenza, una indicazione che è possibile modificare a piacere.

Dopo avere inserito il punto di destinazione, viene richiesta una informazione relativa al livello di carica della batteria di trazione, che può corrispondere con l’indicazione in tempo reale della vettura, oppure una proiezione prevista al momento della partenza. A questo punto, il percorso viene visualizzato su mappa oppure elenco, con numerose informazioni:

distanza complessiva

durata totale viaggio stimata

durata stimata della carica

costo totale stimato della carica

La panoramica mostra anche le stazioni di ricarica disponibili sul percorso, selezionate seguendo le specifiche caratteristiche di ricarica del veicolo in uso. Per ogni stazione Trip Planner visualizza:

indirizzo

distanza

numero di punti di ricarica

tipo di presa e potenza

prezzo indicativo

Dopo avere scelto il percorso in base alle opzioni proposte, è possibile attivare la funzione navigazione selezionando “guidami”. La navigazione verso la stazione di ricarica è facilitata dall’invio dell’itinerario direttamente alla app di guida preferita, fra Apple Maps, Google Maps e Waze, oppure al navigatore di bordo.

Tutti i parametri per gestire l’autonomia

Durante il viaggio, l’app ricalcola il percorso in tempo reale analizzando differenti parametri:

temperatura esterna

utilizzo della climatizzazione

carica della batteria di trazione

topografia e condizioni della strada

velocità

Un anno gratis per i clienti del gruppo PSA

Trip Planner rientra nell’offerta “Charge My Car” a disposizione gratuitamente nel primo anno con i nuovi veicoli a basse emissioni Peugeot, DS Automobiles, Opel e Citroën.

Dopo l’acquisto del veicolo, l’utente riceve un codice promozionale da attivare direttamente attraverso l’app Free2Move “All-in-one”. Allo scadere del primo anno, il costo mensile diventa pari a 4,99 euro.

Free2Move è una società di servizi auto che fornisce varie tipologie di noleggio, prenotazione di parcheggi, soluzioni su misura per aziende e flotte aziendali, aggregazione di reti di ricarica. Può contare su 1,2 milioni di clienti ed è presente in 170 Paesi con oltre 400 mila veicoli noleggiati e 500 mila posti auto connessi.

