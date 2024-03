Free to X trascura il Sud? Perché?

Finora è arrivata dove finiscono A1 e a A14, ma in futuro…

Risposta. Abbiamo chiesto alla società di replicare: “Free To X ha dato priorità all’implementazione del piano che prevedeva la realizzazione e gestione in qualità di Charging Point Operator di 100 stazioni di ricarica ad alta potenza sulla rete del gruppo di Autostrade per l’Italia. Rete che termina all’altezza di Napoli lungo la dorsale tirrenica e a Bari/Taranto lungo quella adriatica. Comunque abbiamo già avviato le attività propedeutiche per poter estendere la rete di ricarica ad alta potenza anche a sud di Napoli“. In effetti Free to X è nata anzitutto con lo scopo di dotare di ricariche HPC tutta la rete gestita da Autostrade per l’Italia, con almeno una stazione ogni 50 km. E quindi ha installato diverse colonnine ad alta potenza nella parte più meridionale di A1 e A14, arterie che però non coprono il profondo Sud e le isole. In una seconda fase promette di scendere anche a Sud di Napoli, dove peraltro altri operatori (tra cui GASGAS, vedi l’articolo) si stanno insediando, per servire anche i turisti.

