Free to X sbarca a Pioppa (A14), snodo del grande esodo

Le colonnine HPC (High Power Charging), per la ricarica ultrarapida di Free To X sono comparse anche nelle due stazioni di Pioppa Est e Pioppa Ovest dell’autostrada A14 Bologna-Ancona. La start-up del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità le ha inaugurate ieri, alla vigililia dei primi grandi esodi verso la Riviera.

Le due stazioni alle porte di Bologna sono in un punto nevralgico per il traffico estivo, convogliando tutti i flussi che dal Nord Italia e fino al Nord Europa si dirigono verso la costa adriatica.