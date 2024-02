Free to X mette la freccia: fatte le 100 stazioni ora comincia il bello

Free To X (Gruppo Autostrade) mette la freccia e va in corsia di sorpasso. Completato con due anni d’ anticipo il progetto delle 100 stazioni in autostrada, punta ora a sviluppare la sua rete di ricarica HPC sulla viabilità ordinaria e in alcuni siti strategici nelle principali città. Serviranno nuovi capitali che potrebbero arrivare a brevissimo dall’ingresso di un nuovo socio: un partner industriale o un investitore finanziario di lungo periodo. Il modello da replicare fuori dalla rete autostradale è quello dei due hub di Linate e Malpensa, test di grande successo secondo l’Amministratore delegato Giorgio Moroni.

Nell’intervista qui sopra, il manager che ha legato il suo nome alla nascita del primo grande network di ricarica capillare ed efficiente per i viaggi a lunga distanza svela i piani per il prossimo triennio. In sintesi:

aggiornamento e potenziamento delle stazioni esistenti in funzione della crescita del parco auto elettrico;

partecipazione ai futuri bandi per l’elettrificazione di altre reti autostradali non ASPI;

oculati investimenti in stazioni HPC sulla viabilità ordinaria che «non saranno però cattedrali nel deserto» precisa Moroni;

installazione di impianti di ricarica ad altissima potenza per mezzi pesanti elettrici «via via che si diffonderà l’utilizzo anche nelle lunghe percorrenze»;

sistemi di accumulo a supporto delle colonnine per ridurre l’impatto sulla rete elettrica;

apertura a un nuovo azionista che affianchi Autostrade per l’Italia nel suo progetto di sviluppo.

Servono capitali per “uscire” dall’autostrada: nuovo socio in vista

In proposito Moroni conferma per la prima volta le indiscrezioni di stampa sul possibile ingresso di un nuovo azionista al fianco di Autostrade per l’Italia (ASPI): «Tutto il comparto necessita di molti capitali a supporto di un business “capital intensive” con ritorno a lungo termine – spiega Moroni _. Noi non facciamo eccezione: quindi stiamo valutando sia l’ipotesi di prestiti a lunga scadenza, sia il supporto di un nuovo azionista. Che sia un partner industriale o finanziario non importa. L’importante è che creda nel nostro progetto e condivida la nostra visione di lungo periodo, quindi non abbia un orizzonte speculativo».

Moroni traccia anche un bilancio della prima stagione di grande esodo estivo, quando «abbiamo già registrato casi di saturazione in alcune stazioni di ricarica». La rete Free to X ha erogato l’anno scorso «diverse centinaia di migliaia di ricariche, con soste medie di 20-25 minuti. Il turn over è stato generalmente in linea con la domanda, che però prevediamo in forte crescita già quest’anno».

Quindi Free to X è già al lavoro per potenziare le stazioni più frequentate, installando nuove colonnine. «L’infrastruttura è progettata e realizzata pensando già alla sua scalabilità» spiega Moroni. «Scavi, allacciamenti, spazi e disponibilità di potenza sono predisposti: si tratta solo di installare altri punti di ricarica».

Tutto già pronto per il salto tecnologico

In un futuro non troppo lontano Free To X scommette su un progresso tecnologico «che tenderà a portare i tempi di ricarica a livelli molto simili a quelli di un normale rifornimento di carburante». Il collo di bottiglia, aggiunge Moroni «non è nelle colonnine che sono già predisposte a supportare altissime potenze, ma nelle automobili e, a monte, nella disponibilità di potenza delle rete elettrica».

Il numero uno di Free to X, infine, è convinto che «entro i prossimi due anni tutte le stazioni di servizio autostradale di tutti i gestori avranno un impianto di ricarica, con il nostro brand o con quello di altri operatori».

Negli impianti autostradali Free to X manterrà l’attuale schema “aperto”, quindi continuerà ad operare solo come proprietario dell’infrastruttura interoperabile con tutti i fornitori di servizio (oggi oltre 100, nazionali e internazionali).

“Ora i negozi, poi la carta fedeltà”

Fuori dalle autostrade potrebbe decidere di fornire anche il servizio, diventando così anche Mobility Service Provider (MSP). «Ma per il momento siamo focalizzati sulla missione di “aprire negozi”. Poi valuteremo anche se lanciare una nostra “carta fedeltà”» conclude Moroni.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –