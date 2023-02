Free to X e Ionity, aperture tra Umbria e Lazio

Free to X e Ionity, altre aperture di stazioni ad alta potenza tra Umbria e Lazio. La prima in autostrada, a Fabro, la seconda in un un hotel a Fiano Romano.

Free to X e Ionity, nuove stazioni HPC in Umbria e Lazio

Il tratto centrale della A1, dentro e fuori autostrada, comincia ad essere ben presidiato quanto a ricariche. Il team E-mobility di Free To X ha inaugurato altre due stazioni di ricarica in Umbria, sulla A1, all’altezza del casello di Fabro, in provincia di Terni. Le due stazioni HPC sono come sempre equipaggiate con colonnine Alpitronic fino a 300kW ed in grado di caricare ciascuna 4 veicoli in contemporanea. Si trovano nei due sensi di marcia, nelle aree di servizio di Fabro Est e Fabro Ovest. Sul suo profilo LinkedIn la società di Autostrade per l’Italia scrive che “queste due nuove stazioni rinforzano il corridoio elettrico autostradale del centro Italia. Riducendo l’interdistanza media dell’A1 Milano-Napoli a soli 70km su entrambe le direzioni”. Free to X aveva da poco toccato il traguardo di 50 stazioni attive, annunciando ora altre aperture in settimana. Il target, annunciato nel gennaio 2021, è di arrivare a regime a 136, tutte in autostrada.

Ionity per ora costretta a operare fuori autostrada

Scendendo a Sud un centinaio abbondante di km, troviamo invece la nuova stazione di Ionity, sei colonnine fino a 350 kW. Qui siamo fuori autostrada, perché i bandi per aprire nelle stazioni di servizio della A1 ancora non arrivano. Ionity ha aperto così a Fiano Romano quella che definisce la sua stazione di Roma Nord nel parcheggio dell‘Hotel Hampton by Hilton. Ovviamente con l’idea che si possa usufruire dei servizi dell’hotel mentre si ricarica. “La presenza di una Ionity presso un hotel permette alla struttura si aprire nuovi flussi di entrate attraverso il leasing immobiliare a lungo termine delle aree che ospitano la ricarica. E, grazie all’assistenza clienti offerta da Ionity, e operativa 24/7, il personale dell’hotel non dovrà occuparsi della gestione delle stazioni di ricarica e/o del servizio”, spiega Elena Airoldi, Country Manager Italia di IONITY.