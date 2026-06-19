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il19 Giugno 2026
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Free to X aumentate con la tessera di ricarica Mobilize

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Free to X aumentate di prezzo con la tessera di ricarica Mobilize Charge Pass: è quanto ci segnala Davide, un lettore che guida una Renault Megane.

Free to X aumentate: “Ora paghi un extra dopo 20 minuti”

free to x aumentate
 La schermata con le nuove condizioni. 
“Da felicissimo possessore di Renault Megane E-Tech segnalo con dispiacere che sono cambiati i prezzi alle colonnine Free to X con tessera Mobilize Charge Pass. Il prezzo ora è conteggiato sia a KWh, sia a minuti. Mentre prima era semplicemente 0,49 euro KWh, ora è 0,49 euro KWh + 0,20 euro al minuto oltre i 20 minuti di ricarica. A malincuore segnalo anche che Renault non ha avvisato del cambio di tariffa e che me ne sono accorto in un forum di appassionati. Nelle loro brochure online, il cambio di costo non è menzionato, ma si può trovare solo sulla app My Renault. Sebbene un cambio di prezzo sia legittimo, il fatto di nascondere il tutto non mi sembra un bel modo di trattare i propri clienti. Oltre tutto, con una ridicola componente al minuto dopo i 20 minuti di ricarica (che su Megane possono non bastare per raggiungere l’80%). Davide Bellencin

Prezzo ancora competitivo, ma va comunicato

Free to X aumentate

Risposta. Neanche a noi sono arrivate comunicazioni del cambio di prezzo. Viene da supporre che la tariffa che scatta dopo 20 minuti di occupazione possa essere legata a un possibile sovraffollamento delle Free to X in autostrada. Soprattutto in un periodo come quello estivo che vede l’arrivo di molti turisti, anche stranieri. Ma non abbiamo conferma. Quel che è certo è che questo prezzo resta conveniente anche dopo la penalizzazione oltre i 20 minuti di permanenza (1 euro ogni 5 minuti). Per ricariche di questa potenza, l’Osservatorio di Adiconsum-TarffeEV rileva infatti un prezzo medio di 0,75 euro al kWh. In pratica: se si occupa la colonnina per mezz’ora, occorre aggiungere due euro al prezzo di 0,49/kWh. La Megane arriva a punte di 130 kW e in 30 minuti una buona ricarica si fa. Resta il fatto che queste variazioni per trasparenza andrebbero comunicate tempestivamente ai clienti
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