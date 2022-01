FREE NOW nella mobilità dolce con i monopattini Dott

A Roma, Milano e Torino 4.300 monopattini Dott in sharing possono ora essere noleggiati direttamente dall’app FREE NOW. Altri 3.200 veicoli di mobilità leggera, bici elettriche della stessa Dott, saranno prenotabili dalla prossima primavera.

FREE NOW, piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, è impegnata nello sviluppo di integrazioni strategiche con servizi di mobilità “dolce” per gli spostamenti urbani.

I 4.300 monopattini Dott sono già disponibili per la prenotazione. Questo permette agli utenti di scegliere la migliore opzione di trasporto sostenibile adatta alle proprie esigenze attraverso un’unica app.

Monopattini e biciclette elettriche si possono noleggiare con un account esistente o nuovo all’interno dell’app FREE NOW. Oltre che in Italia, i veicoli di Dott saranno disponibili nelle prossime settimane tramite FREE NOW anche in Francia (Bordeaux, Lione, Parigi), Polonia (Tricity e Varsavia), Spagna (Malaga), Regno Unito (Londra) e Germania (Aachen, Bonn, Colonia) con altre città e paesi a seguire.

«Speriamo così di incoraggiare sempre più persone a scegliere la micro-mobilità condivisa come il modo più efficiente e sostenibile per spostarsi nelle proprie città» ha detto Stephan Croix, CMO di Dott. Rory Normanton, regional general manager FREE NOW ha aggiuntpo che l’obiettivo per quest’anno «sarà quello di proseguire con nuove integrazioni e partnership. Queste iniziative vanno sia nella direzione di offrire molteplici alternative ai nostri clienti che incentivare stili di mobilità sempre più sostenibili».

FREE NOW ha annunciato il suo Move to Net-Zero con l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 100% di corse senza emissioni entro gennaio 2030. A sua volta Dott lavora continuamente per ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente, e ha ridotto quest’anno la sua impronta di carbonio del 40% rispetto all’anno precedente.

