Freddo e autonomia? Con la mia Plug-in li ho battuti così

Come sconfiggere il calo di autonomia invernale a bordo di una ibrida Plug-in: Ivano Monici c’è riuscito. Utilizza da 27 mesi una Skoda Octavia iV Plug-in Hybrid e ci manda una “guida” all’uso invernale della propulsione elettrica, basandosi sulla sua esperienza diretta, costantemente monitorata. L’intento, dice, è suggerire ai proprietari di auto PHEV come conservare l’autonomia elettrica di omologazione anche nel periodo invernale.

di Ivano Monici

Con la mia auto, che ormai ha 27 mesi e che è omologata per 65 Km medi di autonomia elettrica, sono riuscito a portare, nei mesi più freddi dei tre anni (dicembre, gennaio, febbraio), l’autonomia reale dai circa 45 Km medi del primo anno, ai quasi 70 Km medi di quest’inverno. Quindi, con le azioni intraprese, ho guadagnato circa 25 Km dal primo inverno, superando, anche nei mesi più freddi, l’autonomia di omologazione di 5 Km. Ciò è stato possibile eliminando errori di gestione ed adottando le azioni che di seguito illustrerò.

Inoltre, le stesse azioni, con le opportune modifiche, mi hanno consentito di migliorare l’autonomia elettrica anche nella bella stagione (non oggetto dell’analisi) tanto da portarmi ad usare l’elettrico facilmente oltre i 75 Km, con punte oltre gli 80 Km (86 il massimo raggiunto, ovviamente in condizioni ottimali).

Pur nella mia specificità d’uso e di auto, che non avrei acquistato se non avessi queste specificità, penso che la logica di intervento adottata possa essere replicabile, almeno in parte, anche da altri proprietari di PHEV. Il fine ultimo, come detto, è permettere di avere le minori emissioni possibili anche con un’auto potenzialmente inquinante.

Ho annullato gli effetti del freddo (e del caldo)

Come noto, con l’abbassarsi delle temperature si assiste al calo dell’autonomia elettrica dell’auto e per una ibrida Plug-in, anche se non è un problema che può lasciare a piedi, è comunque una situazione foriera di possibili emissioni inquinanti. L’analisi che presento dimostra che, adottando alcuni accorgimenti, il freddo può non incidere sull’autonomia.

I due grafici “a dispersione” che seguono mostrano, per la mia Skoda Octavia Combi iV, i consumi nei viaggi in E-Mode (in kWh/100Km), distribuiti per temperatura media del viaggio. Il primo grafico, dal 2 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, mostra la situazione con errori di gestione e senza alcun accorgimento migliorativo. Il secondo grafico, dal 2 gennaio 2022 ad oggi, mostra come, eliminando gli errori gestionali ed adottando la pre-climatizzazione, la situazione sia radicalmente cambiata.

Confrontando i due grafici, è evidente come, alle temperature più basse, i consumi siano molto alti nel primo grafico. I consumi diventano più contenuti alle temperature medie, per avere poi un leggero peggioramento alle temperature più alte (la polinomiale evidenzia perfettamente l’andamento, confermando ciò che si immagina debba accadere con freddo e caldo eccessivi). Le temperature che consentono i consumi migliori vanno circa da 13 a 28°C.

A differenza del primo, nel secondo grafico la stragrande maggioranza dei viaggi si colloca, dal 2 gennaio 2022 in poi, tra 12 e 16 kWh/100Km, che posso definire come “consumi normali” dell’auto (zona interna alle linee rosse tratteggiate), anche alle più basse temperature, con pochissime eccezioni (l’errore, la fretta o la situazione particolare di traffico sono sempre possibili). C’è ancora un divario, evidenziato dalla polinomiale, comunque molto piatta, tra basse ed alte temperature, questo però solo perché i consumi estivi nel 2022 sono ulteriormente migliorati (adottando gli stessi accorgimenti dell’inverno), scendendo verso i 10 kWh/100Km, ma la differenza tra inverno ed estate si è molto ridotta.

Tra i due periodi, il consumo medio in elettrico (E-MODE) è diminuito da 16,83 a 13,58 kWh/100Km (tutte le stagioni).

Dai grafici emerge chiaramente l’incidenza sui consumi della migliore gestione dell’auto e della climatizzazione.

Dodici consigli per la “migliore gestione” dei consumi

Di seguito indico per punti le principali azioni adottate:

1 – in una PHEV si deve ricaricare la batteria al 100%, scaricandola il più possibile (se ne usa l’80%) senza far avviare il termico;

2 – utilizzare il navigatore di bordo per i viaggi più lunghi: il sistema sarà in grado di gestire al meglio batteria e rigenerazioni;

3 – se disponibile, selezionare la modalità ECO (ecologica), o equivalente, prima di ogni partenza;

4 – far scorrere l’auto il più possibile: usare e tarare bene la rigenerazione (non sempre conviene la massima azione frenante);

5 – adottare un tipo di guida predittivo, variando l’andatura il meno possibile;

6 – adoperare i comandi con dolcezza (acceleratore e freno in particolare), non esagerare con la velocità per poi frenare;

7 – mantenere un’andatura consona al traffico ma tale da non richiedere continue variazioni (frenate, accelerazioni);

8 – rispettare la segnaletica (dovrebbe essere ovvio, ma…);

9 – utilizzare gli ADAS, ma con accortezza: non essendo “predittivi”, in alcune situazioni è meglio l’occhio l’umano;

10 – se possibile, l’auto va sempre messa in garage (ed attaccata alla presa anche senza ricaricare), perché le temperature sono più controllate. Fa moltissima differenza lasciare l’auto fuori a -3°C o in garage a +9°C! (o a +36 e +24 in estate);

11 – se disponibile la funzione, sfruttare il collegamento alla rete per pre-climatizzare mezz’ora prima di ogni viaggio. N.B.: La pre-climatizzazione assorbe circa 1,15 kWh, e si effettua normalmente di giorno a tariffa piena: è un costo salva autonomia;

12 – utilizzare il climatizzatore in viaggio solo quando sia davvero necessario! La pre-climatizzazione consente di non avvertire disagio per il clima spento in viaggio, avendo l’abitacolo già alla temperatura desiderata. N.B.: Se dopo la pre-climatizzazione si decide di usare comunque il clima in viaggio, meglio farlo da subito, o poi lavorerà di più, con maggiori consumi.

Il primo punto e gli ultimi tre sono i più importanti per non subire i rigori dell’inverno (ed il caldo dell’estate).

Il fattore chiave? La climatizzazione

Visti i consumi e le azioni adottate per cambiarli, è il momento di introdurre l’analisi di come vari l’autonomia di una ibrida plug-in pre-climatizzando e, di conseguenza, gestendo diversamente il climatizzatore in viaggio.

Nelle tabelle qui di seguito fornisco tre diversi valori di autonomia, ottenuti con logiche diverse perché provenienti da due data-base diversi (DB Viaggi e DB Cariche): “Autonomia Potenziale” (consumo Km/kWh per kWh batteria netta), “Autonomia Calcolata” (proporzione tra Km residui e % batteria residua), “Autonomia Reale” (Km percorsi + Km residui tra due cariche).

Normalmente, l’autonomia “Reale”, cioè effettiva, si colloca tra le altre due, che rappresentano massimo e minimo ottenibili.

Le tabelle sono divise in quattro settori: valutazione percorsi (medie di: velocità, soste, passeggeri, tempi); dati di viaggio (nr. viaggi, Km, Km medi), consumi (kWh, Km/kWh, kWh/100Km), autonomie (le tre sopra indicate: due in dettaglio per tipo gestione, la reale solo sul totale, ma indico anche un’ipotesi dell’autonomia reale calcolata per tipo di gestione del clima).

Nell’analisi sono esaminate le quattro combinazioni possibili di utilizzo del climatizzatore:

1 – No pre-clima in garage – Si clima in viaggio,

2 – Si pre-clima in garage – Si clima in viaggio,

3 – No pre-clima in garage – No clima in viaggio,

4 – Si pre-clima in garage – No clima in viaggio, così da definire quale sia il risultato ottenibile adottando l’una o l’altra delle combinazioni.

Come ottenere il meglio dalla climatizzazione

Non entro nel dettaglio dei risultati esposti nelle tabelle, ma evidenzio che:

parlo di inverni, ma i realtà l’analisi è concentrata sui tre mesi più freddi, essendo i più consoni allo scopo;

la valutazione percorsi indica che i viaggi sono stati fatti quasi tutti in città , con più soste, quasi sempre da solo in auto;

, con più soste, quasi sempre da solo in auto; ogni viaggio ha richiesto mediamente circa un’ora, ma il tempo alla giuda è stato di meno di mezz’ora;

nei tre inverni le temperature, evidenziate in basso in ogni tabella, per i tre mesi esaminati sono state molto simili ;

le temperature, evidenziate in basso in ogni tabella, per i tre mesi esaminati sono state ; nei tre inverni, i Km fatti in ibrido, che indico in basso per completezza assieme al totale dei Km di periodo ed al numero di cariche, sono andati diminuendo, ciò sia perché sono diminuite le necessità di viaggi oltre autonomia, sia perché sono stati eliminati gli errori gestionali che mi obbligavano alla modalità ibrida anche se non necessario;

i Km medi effettivamente percorsi tra due cariche (unendo ai quali i Km residui si ottiene l’autonomia reale) sono aumentati nel terzo inverno: ciò indica che non sono state necessarie ricariche intermedie a causa di lunghi viaggi e/o che non ci sono state o sono diminuite le cariche parziali (inizialmente fatte per errore, successivamente per fretta);

I miei consumi elettrici quasi dimezzati

le azioni adottate hanno consentito di passare da un consumo di 23,17 kWh/100Km con un’autonomia di meno di 45 Km medi nel primo inverno, ai 13,94 kWh/100Km di consumo con quasi 70 Km di autonomia media nel terzo inverno, cioè circa 25 Km in più nonostante il freddo: dai 20 Km in meno dall’omologazione ai quasi 5 Km in più attuali;

con un’autonomia di meno di 45 Km medi nel primo inverno, ai di consumo con quasi 70 Km di autonomia media nel terzo inverno, nonostante il freddo: dai 20 Km in meno dall’omologazione ai quasi attuali; a parte il primo inverno, in cui ho sempre e solo usato il climatizzatore in viaggio senza pre-climatizzare, negli altri due inverni si evidenzia una “classifica” ben definita per i risultati nelle varie combinazioni:

Si pre-clima/No clima (6,77 – 7,35 Km/kWh di consumi ed autonomia invernale ben oltre l’omologazione);

No pre-clima/No clima (6,70 – 6,93 Km/kWh con autonomia invernale oltre o uguale all’omologazione);

Si pre-clima/Si clima (6,32 Km/kWh, circa 63 Km, ma solo 4 viaggi ed in strade extraurbane: da verificare);

No pre-clima/Si clima (tra 4,32 e 6,36 Km/kWh, tra 45 e 58 Km, ma valori buoni solo in 2 viaggi del 22/23);

esaminando i soli dati con utilizzo del climatizzatore in viaggio senza pre-climatizzazione (quindi lasciando “agire” solo le migliorie gestionali adottate, senza “l’aiuto” fornito dal clima spento grazie alla pre-climatizzazione), la gestione migliorata “pesa” per circa 9 Km dei 25 Km in più. Il resto del miglioramento è dunque dovuto alla pre-climatizzazione ed al conseguente uso ridotto del climatizzatore in viaggio. Questo significa che rinunciando alla “migliore gestione” si perde circa un terzo del miglioramento nell’autonomia, rinunciando alla pre-climatizzazione ed usando il clima in viaggio si perdono invece circa due terzi del miglioramento nell’autonomia.

Giorno per giorno io mi comporto così

In base ai risultati appena esposti, per la climatizzazione io mi comporto così, almeno nelle intenzioni:

uso sia la pre-climatizzazione, sia la climatizzazione, già accesa appena parto, nei mesi estivi;

uso sia la pre-climatizzazione, sia la climatizzazione, quando ho passeggeri e nei viaggi lunghi, dove, per ovvii motivi, non ho problemi né per l’utilizzo del clima, né per la velocità, né per l’autonomia;

non uso né il clima, né la pre-climatizzazione, nelle mezze stagioni (tranne che con passeggeri e nei viaggi lunghi);

uso solo la pre-climatizzazione, con clima spesso spento, in inverno nei viaggi cittadini (differentemente dall’estate, l’abitacolo, già in temperatura alla partenza, resta gradevole per molto tempo (ed io faccio viaggi brevi). In viaggi con maggior permanenza in auto, o in particolari situazioni di umidità (appannamenti), uso anche il climatizzatore, di solito appena parto con l’abitacolo già caldo per farlo lavorare il meno possibile (come faccio in estate).

Chiudo l’esame dell’autonomia reale della mia ibrida plug-in col seguente grafico a barre, che ne evidenzia per mese/anno l’evoluzione. Palese e continuo il miglioramento, soprattutto nei mesi più freddi (almeno fino a che reggerà la batteria: per ora non riscontro percepibili avvisaglie di problemi, ma i continui miglioramenti gestionali potrebbero averne celato l’eventuale insorgenza).

Fattori critici: garage, funzionalità di bordo e tanta città

Termino evidenziando tre fattori “critici” per l’ottenimento di questi risultati:

disporre di un garage attrezzato per la ricarica è fondamentale e, purtroppo, non tutti ne possono disporre;

per la ricarica è fondamentale e, purtroppo, non tutti ne possono disporre; le Plug-in di varie marche possono essere molto diverse tra loro ed alcune non consentire tutte le azioni suggerite;

di varie marche tra loro ed alcune non consentire tutte le azioni suggerite; io sono un utente dell’auto “meno che medio”: circa 8.000 Km all’anno, maggioranza dei viaggi di meno di mezz’ora alla guida, uso prevalentemente cittadino, spesso posso scegliere l’orario del viaggio, una dozzina di Km a viaggio per 2 o 3 viaggi al giorno, gran parte dei viaggi entro l’autonomia elettrica consentita: dati ideali per questo tipo di auto e per questo tipo di gestione, o non avrei acquistato una Plug-in, ma forse non totalmente generalizzabili, sebbene le azioni suggerite credo che siano comunque funzionali al raggiungimento dell’obbiettivo anche con caratteristiche di auto e di utilizzatore diverse.

Questa la mia esperienza per non risentire del clima freddo in modalità elettrica, migliorando i consumi e preservando l’autonomia in inverno, ma consentendo anche di migliorare i risultati estivi. Questo anche senza “sacrifici” grazie alla pre-climatizzazione. Spero che le indicazioni possano essere utili a qualcuno, al fine di limitare al massimo le emissioni con un’auto potenzialmente inquinante.

