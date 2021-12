Freddo e autonomia: bastava informarsi prima, dice Fabio…

Il freddo e l’autonomia che cala: c’è da stupirsi? Bastava informarsi prima, scrive Fabio. Sullo stesso tema un altro lettore evoca la Norvegia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Freddo e autonomia: “Felice della Citroen eC4, il calo me l’aspettavo”

“Sono il felice possessore di una Citroen eC4. È inevitabile che un’auto elettrica in inverno abbia un consumo superiore rispetto a una termica che riscalda l’abitacolo con il caldo generato dal motore, ad esempio. Una volta che ciascuno di noi è consapevole di questa ovvietà, nessuno si dovrebbe scandalizzare. Per quel che riguarda i consumi, credo che si dovrebbe agire nel più nemmeno di come si farebbe in modo sensato con una macchina a carburante. Pieno-vuoto-pieno, eventualmente anche alcune volte, segnando i valori di km e litri . Poi si fa la divisione: non credo ci sia un sistema più preciso. E per l’elettrico? Stessa cosa pari pari. Si segnano tutti i kW immessi per percorrere ad esempio 1000-2000 km e poi si fa la famosa divisione . Nel mio caso la Citroen dice che dovrebbe fare 7km/kWh (350 km con 50kWh). Attualmente (dicembre) il consumo è 4,5 km/kWh. Non sono contento, ma me l’aspettavo . Sicuramente andrà meglio in autunno-primavera. In estate probabile che si torni ai valori invernali, questa volta per l’uso dell’aria condizionata“. Fabio.

Freddo e autonomia: informare tocca a chi vende

Risposta. Restiamo convinti che il compito di informare spetti a chi le macchine le vende. E che sul dato dichiarato dalle Case non si può fare affidamento, se non per avere un’idea di massima di quale sarà la percorrenza dell’auto nelle situazioni migliori. A giudicare dalle tante mail che ci sono arrivate nell’ultimo mese, la maggior parte degli acquirenti ignora che l’autonomia cali col freddo. Quel che dev’essere chiaro, più in generale, è che l’auto elettrica è proprio un altro mondo rispetto alle macchine a benzina o a gasolio. La ricarica è diversa dal rifornimento, la batteria si scarica in fretta se si va oltre certe velocità ecc. ecc. Ergo: informarsi (e informare) bene prima di acquistare per evitare sorprese sgradite. Poi, si impara e ci si abitua in fretta.

“Ma in Norvegia come fanno? Col clima che hanno…”

“Vorrei suggerire di fare un’inchiesta su come vivono il calo delle batterie i norvegesi, visto il clima che hanno. Personalmente a chi me lo chiede parlo di un costo grossolano di 3€/100 km, sottolineando appunto la differente autonomia durante l’anno, oltre lo stile di guida.Quindi in estate si spende meno, ma in inverno di più! Poi non condivido che si guardi alla media dei km percorsi giornalmente. Si deve tener conto dei possibili imprevisti in modo ampio, anche con due auto in famiglia nel scegliere un’elettrica. Meglio 100 km in più (del più già calcolato) di autonomia che 10 in meno. Il sottoscritto, per esempio, per andare e venire dall’ospedale cittadino percorre oltre 90 km… Nel caso (verificatosi) di dover tornare in giornata (emergenza ecc ) può determinare grosse difficoltà. È per questo che ho preferito la Kona 64 alla Zoe . Iorio Cavallini (Argenta FE). “Vorrei suggerire di fare un’inchiesta su comevisto il clima che hanno. Personalmente a chi me lo chiede parlo di un costo grossolano di, sottolineando appunto la differente autonomia durante l’anno, oltre lo stile di guida.QuindiPoi non condivido che si guardi alla media dei km percorsi giornalmente. Si deve tener conto dei possibili imprevisti in modo ampio, anche. Meglio 100 km in più (del più già calcolato) di autonomia che 10 in meno. Il sottoscritto, per esempio, per andare e venire dall’ospedale cittadino percorre… Nel caso (verificatosi) di dover tornare in giornata (emergenza ecc ) può determinare grosse difficoltà. È per questo che ho preferito laalla

Risponde Sandro, un italiano che vive a Bergen